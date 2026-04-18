Миф или правда: действительно ли в Австралии вода в туалете смывается в другую сторону

В сети уже много лет обсуждают необычное явление, которое якобы можно заметить в странах Южного полушария –другое направление смывания воды. Эта тема регулярно привлекает внимание путешественников и вызывает немало вопросов, особенно среди тех, кто планирует поездку за границу.

Правда или миф, что в странах Южного полушария вода закручивается в другую сторону – рассказало издание The Atlantic.

Действительно ли в странах Южного полушария вода смывается в другую сторону?

Чаще всего в таких обсуждениях вспоминают Австралию – мол, именно там вода закручивается в противоположную сторону. В 2001 году журнал Scientific American обратился к геологу Брэду Хансону из Луизианской геологической службы, чтобы объяснить это явление с точки зрения науки. Он отметил, что теоретически направление движения воды действительно может определяться эффектом Кориолиса – явлением, связанным с вращением Земли.

По его словам, в Северном полушарии вода имеет тенденцию вращаться по часовой стрелке, а в Южном – против. Это можно представить как движение воды в сосуде на вращающейся поверхности: разница скоростей на разных уровнях создает видимый вращательный эффект.



Почему не все так однозначно?

Впрочем, сам Хансон подчеркивает: проблема заключается в разграничении теории и практики - в реальном мире этот эффект часто перекрывается другими факторами. Это мнение поддерживают и другие ученые. Профессор океанических и атмосферных наук Фред Декер отмечает, что в бытовых условиях направление движения воды чаще всего определяется случайными факторами:

начальным потоком,

формой раковины или унитаза,

другими локальными особенностями.

Из-за этого влияние эффекта Кориолиса практически невозможно заметить. Подобную позицию высказывает и физик Роберт Эрлих. Он объясняет: теоретически в специально подготовленных условиях разницу можно зафиксировать, однако в обычных бытовых системах она исчезает из-за доминирования других факторов.

