День независимости Польши 2025: как будут праздновать в Варшаве и по всей стране
- 11 ноября Польша отмечает 107-ю годовщину восстановления независимости с масштабными мероприятиями в Варшаве, включая Марш независимости.
- В Кракове запланированы торжества, такие как возложение цветов, праздничная месса, патриотическое шествие и церемонии перед Могилой неизвестного солдата.
11 ноября Польша отмечает День независимости – один из важнейших государственных праздников страны. В этом году поляки будут праздновать 107-ю годовщину восстановления независимости после 123 лет разделов между Российской империей, Пруссией и Австро-Венгрией.
Как сообщает правительство Польши, центральные празднования традиционно состоятся в Варшаве, на площади имени маршала Юзефа Пилсудского, передает 24 Канал.
Национальные флаги поднимут во всех крупных городах, а военные оркестры сыграют государственный гимн.
Марши, концерты и религиозные службы
По всей стране пройдут торжественные парады, концерты и богослужения "за Родину". У Варшаве традиционно организуют Марш независимости – масштабное шествие, которое ежегодно собирает десятки тысяч участников. Лозунгом нынешнего Марша Независимости, который пройдет по улицам Варшавы, является "Один народ, сильная Польша".
Начало марша – в 13:00 на Rondo Dmowskiego. В программе запланированы парад польских военных, концерты и выступления. По словам организаторов, к мероприятию может присоединиться президент Кароль Навроцкий.
Как пишет Ua in Krakow, по случаю Дня независимости Польши в Кракове пройдет ряд торжественных мероприятий:
- 9:40 – возложение цветов к Памятнику воинам польских боев (Żołnierzy Polski Walczącej), Powiśle;
- 10:00 – праздничная месса в Вавельском соборе в Кракове;
- 11:15 – раздача национальных флагов и патриотическое шествие по Королевской дороге, Wzgórze Wawelskie;
- 12:00 – торжества перед Могилой неизвестного солдата с участием военных (пол. Grób Nieznanego Żołnierza) на площади Яна Матейко.
Традиционный парад в Польше / Фото In Poland
Символы и традиции
На улицах польских городов появятся бело-красные флаги, а жители украсят свои дома национальной символикой. Популярными стали "Беги независимости" – спортивные забеги, в которых принимают участие тысячи поляков всех возрастных групп. Праздник имеет не только патриотическое, но и культурное значение.
Для поляков это день единства и благодарности предыдущим поколениям, которые боролись за свободу страны.
Что известно о Дне независимости Польши
- День независимости Польши установили в 1937 году, но во время Второй мировой войны и периода коммунистического режима его празднование было запрещено.
- Возобновили праздник только в 1989-м, после падения коммунизма.
- Эксперты советуют посетить официальные церемонии или присоединиться к местным событиям. Стоит иметь бело-красную ленту или флажок – символ единства польского народа.