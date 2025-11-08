День независимости Польши 2025: как будут праздновать в Варшаве и по всей стране

11 ноября Польша отмечает День независимости – один из важнейших государственных праздников страны. В этом году поляки будут праздновать 107-ю годовщину восстановления независимости после 123 лет разделов между Российской империей, Пруссией и Австро-Венгрией.

Как сообщает правительство Польши, центральные празднования традиционно состоятся в Варшаве, на площади имени маршала Юзефа Пилсудского, передает 24 Канал.

Национальные флаги поднимут во всех крупных городах, а военные оркестры сыграют государственный гимн.

Марши, концерты и религиозные службы

По всей стране пройдут торжественные парады, концерты и богослужения "за Родину". У Варшаве традиционно организуют Марш независимости – масштабное шествие, которое ежегодно собирает десятки тысяч участников. Лозунгом нынешнего Марша Независимости, который пройдет по улицам Варшавы, является "Один народ, сильная Польша".

Начало марша – в 13:00 на Rondo Dmowskiego. В программе запланированы парад польских военных, концерты и выступления. По словам организаторов, к мероприятию может присоединиться президент Кароль Навроцкий.

Как пишет Ua in Krakow, по случаю Дня независимости Польши в Кракове пройдет ряд торжественных мероприятий:

9:40 – возложение цветов к Памятнику воинам польских боев (Żołnierzy Polski Walczącej), Powiśle;

10:00 – праздничная месса в Вавельском соборе в Кракове;

11:15 – раздача национальных флагов и патриотическое шествие по Королевской дороге, Wzgórze Wawelskie;

12:00 – торжества перед Могилой неизвестного солдата с участием военных (пол. Grób Nieznanego Żołnierza) на площади Яна Матейко.



Традиционный парад в Польше / Фото In Poland

Символы и традиции

На улицах польских городов появятся бело-красные флаги, а жители украсят свои дома национальной символикой. Популярными стали "Беги независимости" – спортивные забеги, в которых принимают участие тысячи поляков всех возрастных групп. Праздник имеет не только патриотическое, но и культурное значение.

Для поляков это день единства и благодарности предыдущим поколениям, которые боролись за свободу страны.

Что известно о Дне независимости Польши