День незалежності Польщі 2025: як святкуватимуть у Варшаві та по всій країні

11 листопада Польща відзначає День незалежності – одне з найважливіших державних свят країни. Цього року поляки святкуватимуть 107-му річницю відновлення незалежності після 123 років поділів між Російською імперією, Пруссією та Австро-Угорщиною.

Як повідомляє уряд Польщі, центральні святкування традиційно відбудуться у Варшаві, на площі імені маршала Юзефа Пілсудського, передає 24 Канал.

Національні прапори піднімуть у всіх великих містах, а військові оркестри зіграють державний гімн.

Марші, концерти та релігійні служби

По всій країні пройдуть урочисті паради, концерти та богослужіння "за Батьківщину". У Варшаві традиційно організують Марш незалежності – масштабну ходу, яка щороку збирає десятки тисяч учасників. Гаслом цьогорічного Маршу Незалежності, який пройде вулицями Варшави, є "Один народ, сильна Польща".

Початок маршу – о 13:00 на Rondo Dmowskiego. У програмі заплановані парад польських військових, концерти та виступи. За словами організаторів, до заходу може долучитися президент Кароль Навроцький.

Як пише Ua in Krakow, з нагоди Дня незалежності Польщі у Кракові пройде низка урочистих заходів:

9:40 – покладання квітів до Пам’ятника воякам польських боїв (Żołnierzy Polski Walczącej), Powiśle;

10:00 – свята меса у Вавельському соборі у Кракові;

11:15 – роздача національних прапорів та патріотична хода по Королівській дорозі, Wzgórze Wawelskie;

12:00 – урочистості перед Могилою невідомого солдата за участі військових (пол. Grób Nieznanego Żołnierza) на площі Яна Матейко.



Традиційний парад у Польщі / Фото In Poland

Символи і традиції

На вулицях польських міст з'являться біло-червоні прапори, а мешканці прикрасять свої будинки національною символікою. Популярними стали "Біги незалежності" – спортивні забіги, у яких беруть участь тисячі поляків усіх вікових груп. Свято має не лише патріотичне, а й культурне значення.

Для поляків це день єдності та вдячності попереднім поколінням, які боролися за свободу країни.

Що відомо про День незалежності Польщі