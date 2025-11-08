Нововведення покликані полегшити доступ до спеціалістів та зекономити час. Про це пише 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.
Як працюватиме нова система?
В перший етап система охоплюватиме кардіологію та профілактику раку молочної залози й шийки матки, а до 31 грудня 2029 року – усі амбулаторні спеціалізовані медичні послуги, повідомляє Termedia.
Пацієнти зможуть записуватися на прийом через електронний кабінет пацієнта (IKP) або безпосередньо у медичному закладі – особисто, телефоном чи електронною поштою. Водночас буде можливість обрати зручний час, місце прийому і лікаря.
Система пропонуватиме час на основі порядку реєстрації, медичної категорії пацієнта (наприклад, право користуватися послугами без черги) та обраних критеріїв. Пацієнт зможе самостійно переносити візит або скасовувати його.
