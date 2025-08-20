Сейчас немало украинцев проживают за рубежом – и 24 августа празднование Дня Независимости Украины состоится во многих столицах Европы и мира.

24 августа 2025 года общины украинцев во многих странах мира соберутся, чтобы отметить восстановление независимости Украины. І 24 Канал собрал события, что произойдут в этот день в Европе и мире.

Испания

В Испании украинцы соберутся уже 23 августа – на День государственного флага Украины. В 10:00 в Барселоне стартует большой авто– и мотопробег с флагами, а уже через час под Аркой начнется митинг, и украинцы развернут 100-метровый флаг.

А 24 августа пройдет Большой Украинский OPEN-AIR ко Дню Независимости. В программе украинские вокалисты, музыканты и DJ, а также ярмарка и благотворительные сборы в поддержку ВСУ, пишет Kiszo.

Германия

В столице Германии Берлине фестиваль ко Дню Независимости пройдет также 23 августа. А вот 24 августа состоится митинг в Гамбурге, а затем – концертная программа на Rathausmarkt.

Великобритания

В Великобритании организуют праздничную программу к 34-й годовщине Дня Независимости Украины: будет выступать хоровой ансамбль "Цветок Украины", исполнять украинские и валлийские песни. Кроме того, 24 августа состоится и международная художественная акция "Знаки идентичности".

В ней примут участие 24 участника из 20 городов мира, и проведут живое событие в Национальном музее декоративного искусства и Музее украинской диаспоры.

США

24 августа украинская община в США организует празднование Свободы, Наследия и Культуры в самом центре Вашингтона. В 16:30 состоится митинг возле Белого дома, а затем – марш с украинским флагом к мемориалу Тараса Шевченко. Вечером в Вашингтоне также стоит ожидать и праздничной программы: украинского концерта с музыкой, танцами и поэзией.

В Филадельфии же до 24 августа известные локации засияют в сине-желтых флагах.

Польша

24 августа 2025 года в Варшаве на Замковой площади состоится масштабное культурное событие, посвященное Дню Независимости Украины: в столице выступят сразу две известные украинские формации – фрик-кабаре Dakh Daughters и проект PianoBoy.

Организаторы события отмечают, что концерт – это не только празднование Дня Независимости, но и поддержка украинской культуры за рубежом, пишет In Poland.

Болгария

В столице Болгарии Софии 24 августа также состоится Украинский фестиваль. На нем посетителей ждет ярмарка украинских изделий, мастер-классы и музыкальные выступления со специальными гостями из Украины и Болгарии.

Вместе с нами будут праздновать украинцы, болгары и гости города! Носите вышиванки, цвета флагов или символы Украины и Болгарии - давайте продемонстрируем наше единство и поддержку,

– написали организаторы события.

Турция

Украинская община Анталии 24 августа устраивает масштабное празднование ко Дню Независимости Украины с лозунгом "Єднаймося!". В программе: