Без парадов и массовых гуляний: как в Польше отмечают День поминовения

Начало ноября в Польше – это время тишины, света и воспоминаний. Кладбища сияют тысячами свечей, семьи собираются вместе, чтобы отдать дань уважения тем, кого уже нет рядом.

Как в Польше отмечается 2 ноября и чем особенный этот день – расскажет 24 Канал со ссылкой на Churchpop.

Смотрите также День всех святых 2025 выпадает на субботу: будет ли в Польше дополнительный выходной

В Польше 2 ноября отмечается Dzień Zaduszny (или "Задушные дни") – день памяти всех верных умерших, когда живые чтят память своих родных и близких, отошедших.

Что делают в День поминовения умерших в Польше?

Посещение кладбищ. Многие семьи отправляются на кладбища, чтобы убрать места захоронения, привести в порядок памятники, застелить могилы цветами.

Многие семьи отправляются на кладбища, чтобы убрать места захоронения, привести в порядок памятники, застелить могилы цветами. Зажигание свечей. На могилах можно увидеть тысячи зажженных свечей, которые светятся по вечерам – символ света, надежды, воспоминания.

На могилах можно увидеть тысячи зажженных свечей, которые светятся по вечерам – символ света, надежды, воспоминания. Цветы, особенно хризантемы. К могилам несут цветы – традиционно хризантемы, которые в польской традиции стали символом памяти и уважения.

К могилам несут цветы – традиционно хризантемы, которые в польской традиции стали символом памяти и уважения. Молитвы и богослужения. В церквях отправляются специальные службы в память умерших. Семьи совместно молятся за души.



День поминовения умерших в Польше / Фото Key to Poland

Что отличает 2 ноября от 1 ноября?

Как объясняет Key to Poland, между этими днями существует существенная разница:

1 ноября – День всех святых (Wszystkich Świętych) – государственный праздник в Польше, большинство людей имеет выходной.

2 ноября – День поминовения умерших (Zaduszki) – не столько официальный выходной, как день, когда акцент делается на поминовении, медитации, спокойном почитании.

Часто семьи, которые при участии 1 ноября не успели или хотят продолжить память, осуществляют посещение кладбища именно 2 ноября.

Что делают в Польше на День всех святых?