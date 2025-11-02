Без парадів та масових гулянь: як у Польщі відзначають День поминання
- 2 листопада в Польщі відзначається День поминання померлих (Zaduszki), коли родини відвідують кладовища, запалюють свічки і моляться за душі померлих.
- Цей день відрізняється від 1 листопада (День усіх святих), який є державним вихідним, тоді як 2 листопада більше фокусується на спокійній пошані та медитації.
Початок листопада в Польщі – це час тиші, світла й спогадів. Кладовища сяють тисячами свічок, родини збираються разом, щоб віддати шану тим, кого вже немає поруч.
Як у Польщі відзначається 2 листопада та чим особливий цей день – розкаже 24 Канал з посиланням на Churchpop.
Дивіться також День усіх святих 2025 випадає на суботу: чи буде у Польщі додатковий вихідний
У Польщі 2 листопада відзначається Dzień Zaduszny (або "Задушні дні") – день пам'яті всіх вірних померлих, коли живі вшановують пам'ять своїх рідних і близьких, що відійшли.
Що роблять у День поминання померлих у Польщі?
- Відвідування цвинтарів. Багато родин вирушають до кладовищ, щоб прибрати місця поховання, привести до ладу пам'ятники, застелити могили квітами.
- Запалювання свічок. На могилах можна побачити тисячі запалених свічок, які світяться вечорами – символ світла, надії, спогаду.
- Квіти, особливо хризантеми. До могил несуть квіти – традиційно хризантеми, які в польській традиції стали символом пам'яті та пошани.
- Молитви й богослужіння. У церквах відправляються спеціальні служби в пам'ять померлих. Родини спільно моляться за душі.
День поминання померлих у Польщі / Фото Key to Poland
Що відрізняє 2 листопада від 1 листопада?
Як пояснює Key to Poland, між цими днями існує суттєва різниця:
- 1 листопада – День усіх святих (Wszystkich Świętych) – державне свято в Польщі, більшість людей має вихідний.
- 2 листопада – День поминання померлих (Zaduszki) – не стільки офіційний вихідний, як день, коли акцент робиться на поминанні, медитації, спокійній пошані.
Часто родини, які за участю 1 листопада не встигли або хочуть продовжити пам'ять, здійснюють відвідини кладовища саме 2 листопада.
Що роблять у Польщі на День усіх святих?
- Як ми вже писали, 1 листопада у Польщі відзначають День усіх святих, коли люди відвідують цвинтарі, щоб запалити свічки та покласти квіти на могилах близьких.
- Цей день є вихідним, і близько 95% поляків беруть участь у відвідуванні місць поховань, а також організовуються збори коштів на реставрацію пам'ятників та костелів.