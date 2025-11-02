Без парадів та масових гулянь: як у Польщі відзначають День поминання

Початок листопада в Польщі – це час тиші, світла й спогадів. Кладовища сяють тисячами свічок, родини збираються разом, щоб віддати шану тим, кого вже немає поруч.

Як у Польщі відзначається 2 листопада та чим особливий цей день – розкаже 24 Канал з посиланням на Churchpop.

Дивіться також День усіх святих 2025 випадає на суботу: чи буде у Польщі додатковий вихідний

У Польщі 2 листопада відзначається Dzień Zaduszny (або "Задушні дні") – день пам'яті всіх вірних померлих, коли живі вшановують пам'ять своїх рідних і близьких, що відійшли.

Що роблять у День поминання померлих у Польщі?

Відвідування цвинтарів. Багато родин вирушають до кладовищ, щоб прибрати місця поховання, привести до ладу пам'ятники, застелити могили квітами.

Багато родин вирушають до кладовищ, щоб прибрати місця поховання, привести до ладу пам'ятники, застелити могили квітами. Запалювання свічок. На могилах можна побачити тисячі запалених свічок, які світяться вечорами – символ світла, надії, спогаду.

На могилах можна побачити тисячі запалених свічок, які світяться вечорами – символ світла, надії, спогаду. Квіти, особливо хризантеми. До могил несуть квіти – традиційно хризантеми, які в польській традиції стали символом пам'яті та пошани.

До могил несуть квіти – традиційно хризантеми, які в польській традиції стали символом пам'яті та пошани. Молитви й богослужіння. У церквах відправляються спеціальні служби в пам'ять померлих. Родини спільно моляться за душі.



День поминання померлих у Польщі / Фото Key to Poland

Що відрізняє 2 листопада від 1 листопада?

Як пояснює Key to Poland, між цими днями існує суттєва різниця:

1 листопада – День усіх святих (Wszystkich Świętych) – державне свято в Польщі, більшість людей має вихідний.

2 листопада – День поминання померлих (Zaduszki) – не стільки офіційний вихідний, як день, коли акцент робиться на поминанні, медитації, спокійній пошані.

Часто родини, які за участю 1 листопада не встигли або хочуть продовжити пам'ять, здійснюють відвідини кладовища саме 2 листопада.

Що роблять у Польщі на День усіх святих?