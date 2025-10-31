Зокрема, багато установ і підприємств ухвалили, що 10 листопада 2025 року буде додатковим вихідним за 1 листопада. Про це пише 24 Канал з посиланням на gov.pl.

Хто матиме додатковий вихідний?

Відповідно до польського законодавства, якщо святковий день припадає на будь-який день, крім неділі, то роботодавець зобов'язаний зменшити норму робочого часу працівника на 8 годин у відповідному розрахунковому періоді.

Оскільки День усіх святих (1 листопада) припадає на суботу, то у більшості випадків роботодавець має надати додатковий вихідний. Це стосується працівників, які працюють з понеділка по п'ятницю. Це потрібно, щоб не порушити принцип п'ятиденного робочого тижня.

Зокрема, для певної категорії працівників у Польщі встановили додатковий вихідний день на 10 листопада замість 1 листопада. Здебільшого мовиться про працівників державної адміністрації, тих, хто входить до корпусу державної служби, зазначає Bankier.pl.

Для працівників приватного сектору може бути встановлений інший день. Усе залежатиме від конкретного роботодавця. За ненадання додаткового вихідного на роботодавця може бути накладений штраф.

