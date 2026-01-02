Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rzeczpospolita.

Чому поляки не вірять у швидке закінчення війни?

Більшість опитаних жителів Польщі, 59,6 відсотка, не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Серед них є прихильники як влади, так і опозиції. Іншої думки дотримуються лише 21,6 відсотка, тобто кожен п'ятий поляк. Ще 18,9 відсотка не визначилися.

Цікаво! Наприкінці грудня Дональд Туск заявив, що мир в Україні на горизонті і йдеться взагалі про тижні.

А як щодо війни в Європі?

The Economist теж навів дані опитування, щоправда, вони стосувалися думок про можливість великої війни в самій Європі. 77 відсотків поляків вважають, що існує високий ризик війни з Росією в найближчі роки. Водночас 58 відсотків переконані, що не зможуть захистити свою країну від Путіна.

Що думають українці про закінчення війни?

КМІС провів опитування і засвідчив: лише 16 відсотків українців очікують, що в першій половині 2026 року війна завершиться. 62 відсотки українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно – така цифра була і у вересні.