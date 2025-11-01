Якщо відвідати будь-який польський цвинтар на початку листопада, можна буде помітити, що весь він освітлений сотнями свічок та прикрашений квітами усіх видів – втім, здебільшого популярні хризантеми. Все це відбувається через День усіх святих, повідомляє 24 Канал з посиланням на Culture.pl.

Цікаво 5 звичних для українців речей, які для японців – табу

Як у Польщі святкують День усіх святих?

У Польщі свято називається Wszystkich Świętych, що буквально означає Усіх святих – і досить часто також можна почути, як люди називають цей день Dzień Zmarłych, тобто День мертвих. Ця назва з'явилася у 20 століття, адже не містила жодного посилання на релігію.

Під час відзначання Дня усіх святих більшість людей відвідують цвинтарі, аби запалити свічки на могилах близьких та покласти туди квіти.

Порівняно з традиціями багатьох інших культур, як-от мексиканське Día de Muertos чи американський Геловін, польська традиція може видатися досить сумною та серйозною. Окрім того, чимало місцевих вважають, що гучні святкування Геловіну в американському стилі є неповагою до польських традицій вшанування пам'яті мертвих.

Історія Дня усіх святих сягає початку четвертого століття. Втім, польське свято також походить від давнього слов'янського і дохристиянського свята під назвою Дзяди, до польською означає "предки". Через це чимало традицій, пов'язаних зі святкуванням, мають давнє язичницьке коріння, пише Xpirience Poland.

1 листопада у Польщі – це вихідний день, і відвідування цвинтарів поляками навіть отримало назву "цвинтарний туризм". Мільйони поляків купують свічки та відвідують могили не лише близьких, але й відомих людей, політичних, культурних та суспільних діячів.

Чимало людей вирушають до інших міст, аби вшанувати їхні могили. І соціологічні опитування свідчать, що в ці дні місця поховань відвідують близько 95% поляків. Також у День всіх святих та Поминання організовують квесту – збір коштів на реставрацію та ремонт пам'ятників, капличок та костелів.

Що ще потрібно знати про життя за кордоном?