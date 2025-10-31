Менталітет та звичаї можуть сильно відрізнятися від країни до країни. І деякі речі, які є цілком звичними для українців, японці зовсім не розуміють, повідомляє 24 Канал з посиланням на sho_pilgrim.
Які звички у Японії – табу?
Перша звичка, яка для українців видається цілком нормальною – це розмовляти телефоном в транспорті. Тим часом у Японії цього ніхто не робитиме, адже так просто не заведено. Ще одна річ, яка в Японії під забороною – це куріння на вулиці.
Третя звичка, яку назвав японець – це носіння взуття в домі, адже в Японії це категорично заборонено.
Японець розповів про відмінності у менталітетах: дивіться відео
А ось четверта річ для українців може видатися дуже незвичною – в Японії навіть рідним майже ніколи не кажуть, що люблять їх, і не дарують квітів.
Якщо таке зробите, то всі подумають, що сталося щось серйозне,
– поділився блогер.
Також в Японії клієнт завжди має рацію – навіть у випадку, якщо він дуже грубий, працівники зобов'язані залишатися ввічливими.
А ось особисто я вважаю, що працівник – це теж людина. І якщо клієнт поводиться зухвало, то не завжди треба мовчати й терпіти,
– додав чоловік.
