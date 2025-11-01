Если посетить любое польское кладбище в начале ноября, можно будет заметить, что все оно освещено сотнями свечей и украшено цветами всех видов – впрочем, в основном популярны хризантемы. Все это происходит из-за Дня всех святых, сообщает 24 Канал со ссылкой на Culture.pl.

Как в Польше празднуют День всех святых?

В Польше праздник называется Wszystkich Świętych, что буквально означает Всех святых – и довольно часто можно услышать, как люди называют этот день Dzień Zmarłych, то есть День мертвых. Это название появилось в 20 веке, ведь не содержало никакой ссылки на религию.

Во время празднования Дня всех святых большинство людей посещают кладбища, чтобы зажечь свечи на могилах близких и положить туда цветы.

По сравнению с традициями многих других культур, например мексиканское Día de Muertos или американский Хэллоуин, польская традиция может показаться довольно печальной и серьезной. Кроме того, многие местные считают, что громкие празднования Хэллоуина в американском стиле является неуважением к польским традициям чествования памяти мертвых.

История Дня всех святых достигает начала четвертого века. Впрочем, польский праздник также происходит от древнего славянского и дохристианского праздника под названием Дзяды,, что на польском означает "предки". Поэтому немало традиций, связанных с празднованием, имеют древние языческие корни, пишет Xpirience Poland.

1 ноября в Польше – это выходной день, и посещение кладбищ поляками даже получило название "кладбищенский туризм". Миллионы поляков покупают свечи и посещают могилы не только близких, но и известных людей, политических, культурных и общественных деятелей.

Многие отправляются в другие города, чтобы почтить их могилы. И социологические опросы свидетельствуют, что в эти дни места захоронений посещают около 95% поляков. Также в День всех святых и Поминовения организуют квеста – сбор средств на реставрацию и ремонт памятников, часовен и костелов.

