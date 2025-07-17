Disneyland празднует день рождения: самые интересные факты о сказке с 70-летней историей

Всемирно известный парк развлечений Disneyland 17 июля отмечает день рождения, а в этом году – празднует юбилей. Ровно 70 лет назад, в 1955 году, появился первый парк в штате Калифорния.

Попасть в Disneyland мечта не только многих детей, но и взрослых. Каждый из парков имеет свою особенность и тематику. Об этом пишет 24 Канал.

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Самые интересные факты о Disneyland со всего мира

Калифорния, США

Парк в городе Анахайм в Калифорнии – первый Disneyland в мире. Это единственный парк, который проектировали и строили под непосредственным наблюдением Уолта Диснея.

Говорят, что идея Disneyland возникла у него тогда, когда мужчина наблюдал за своими дочерьми в парке развлечений – он захотел создать место, интересное для всей семьи.

На строительство ушел всего год и 17 миллионов долларов. Кстати, также в том парке над пожарной станцией есть секретная квартира Уолта Диснея, где теперь всегда горит лампа в его честь.

Также в парке живут около 200 котов, которые помогают бороться с грызунами. Их кормят, стерилизуют и даже строят для них специальные домики. Днем они прячутся, а ночью выходят на "охоту".

Еще один интересный факт – внутри аттракциона Matterhorn Mountain есть маленькая баскетбольная площадка для работников, где они могут "спрятаться" от гостей и тоже отдохнуть.

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Disneyland в Анхайме / Unsplash

Флорида, США

Несмотря на то, что первый Disneyland расположен в Калифорнии, самый популярный в мире именно тот, который расположен возле города Орландо в штате Флорида. Dysney World – крупнейший парк в мире, который занимает площадь в более 121 квадратный километр.

Уолт Дисней самостоятельно выбирал локацию и даже прибегал к махинациям, чтобы получить больше земли.

Однако он умер в 1966 году, так и не увидев воплощения своей мечты. Поэтому первую фазу строительства взял на себя его брат и партнер по бизнесу, Рой Дисней. Парк заработал в октябре 1971 года.



Disneyland в Орландо / Pexels

Гонконг, Китай

Гонконгский Disneyland открыли в 2005 году. Его спроектировали с учетом принципов фэншуй. Например, главный вход расположен под определенным углом, чтобы обеспечить поток положительной энергии, также в парке есть специальные зоны для гармонии с природой.

В 2023 году там открыли новый замок, который посвящен 12 принцессам Диснея и двум королевам мультфильма "Ледяное сердце": Белоснежке, Золушке, Авроре, Ариэль, Белль, Жасмин, Покахонтас, Мулан, Тиани, Рапунцель, Мериди, Анне, Эльзе и Ваяни.

Disneyland в Гонконге / Википедия

Шанхай, Китай

Шанхайский Disneyland, который открыл свои двери в 2016 году, имеет самый большой в мире замок Диснея – Enchanted Storybook Castle. Его высота составляет аж 60 метров.

Уникальность этого здания в том, что оно сочетает элементы историй всех диснеевских принцесс.



Disneyland в Шанхае / Unsplash

Токио, Япония

Токийский Disneyland включает два парка: классический Tokyo Disneyland и Tokyo DisneySea, открыт в 2001 году. Вторая локация – единственный в мире парк Диснея с морской тематикой, где есть вулкан Mount Prometheus и зоны, посвященные портам мира.

Кстати, также это единственный Disneyland, который не принадлежит Walt Disney Company – им управляет японская компания.



DisneySea в Токио / Википедия

Париж, Франция

Disneyland в Париже – единственный парк Диснея в Европе, его построили еще в 1992 году. В парке есть аттракцион "Les Mystères du Nautilus", вдохновленный романом Жюля Верна, где можно исследовать комнаты подводной лодки капитана Немо.

Также в парижском парке возле замка Спящей Красавицы есть зарытая "капсула времени", которая откроется только в 2035 году.



Disneyland в Париже / Unsplash

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