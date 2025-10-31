День всех святых 2025 выпадает на субботу: будет ли в Польше дополнительный выходной

День всех святых (1 ноября) приходится на субботу. Поэтому некоторые работники в Польше имеют право получить дополнительный выходной в том же расчетном периоде. То есть в ноябре.

В частности, многие учреждения и предприятия приняли, что 10 ноября 2025 года будет дополнительным выходным за 1 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на gov.pl.

К теме Будут отдыхать на день больше: в Польше работники будут иметь дополнительный выходной в ноябре

Кто будет иметь дополнительный выходной?

Согласно польскому законодательству, если праздничный день приходится на любой день, кроме воскресенья, то работодатель обязан уменьшить норму рабочего времени работника на 8 часов в соответствующем расчетном периоде.

Поскольку День всех святых (1 ноября) приходится на субботу, то в большинстве случаев работодатель должен предоставить дополнительный выходной. Это касается работников, которые работают с понедельника по пятницу. Это нужно, чтобы не нарушить принцип пятидневной рабочей недели.

В частности, для определенной категории работников в Польше установили дополнительный выходной день на 10 ноября вместо 1 ноября. В основном говорится о работниках государственной администрации, тех, кто входит в корпус государственной службы, отмечает Bankier.pl.

Для работников частного сектора может быть установлен другой день. Все будет зависеть от конкретного работодателя. За непредоставление дополнительного выходного на работодателя может быть наложен штраф.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?