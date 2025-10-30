В конце октября в Праге стартовала социальная кампания с серией баннеров, напоминающая о войне в Украине. На плакатах – руины, в которые могли бы превратиться чешские города, если бы война шла там, сообщает 24 Канал со ссылкой на Paměť národa.

Интересно "Считаю, что нам еще повезло": украинка раскрыла потрясающую цену за переезд в Испанию

Почему в Чехии появились плакаты с войной?

Чешское медиа Paměť národa совместно с креативным агентством ОАК создали серию изображений, на которых чешские улицы выглядят разрушенными войной. Такие баннеры появились во многих часто посещаемых местах столицы, чтобы напомнить, что война – рядом, и она все еще продолжается.

Эти хорошо известные пражские места на мгновение становятся напоминанием о том, что война – это не далекое прошлое, а реальность наших соседей,

– поделились в медиа.

Кроме того, кампания поддерживает и сбор средств, финансирующий гуманитарную помощь людям, пострадавших от войны. А на этой неделе медиа уже удалось собрать 75% от нужной суммы на оборудование для украинских медиков на фронте.

В Чехии появились необычные плакаты: смотрите фото

Я всегда гордилась тем, какой волной солидарности мы, чехи, можем помочь там, где это нужно. Мы это доказали, как только началась российская агрессия на Украину. Однако волну поддержки нужно продолжать, поддерживать Украину. Мы также делаем свой вклад в нашу безопасность,

– добавила соучредитель агентства ОАК Тереза Сверакова.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?