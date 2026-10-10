В Греции заплатят 10 000 евро за переезд в живописные города: как получить деньги
Греция решила расширить программу переселения – и уже в ближайшее время людям, которые навсегда переедут в приграничные регионы, предложат по 10 000 евро.
Прием заявок на участие в программе переселения начнется уже в среду, 14 октября. Об этом заявила министр социальной сплоченности и семейных дел Греции Домна Михаилиду, пишет Ekathimerini.
Почему в Греции будут платить за переезд?
Сначала программу внедрили в северо-восточном регионе Еврос, но сейчас ее планируют распространить также на регионы Килкис, Флорина, Кастория, Драма, Пелла, Гревена, Козани, Серрес, Иоаннина и Теспротия.
Министерства пришли к совместному решению, что в программу будут включены семь из восьми муниципалитетов региональной единицы Иоаннина, а также муниципалитеты Сули и Филиатес в Теспротии.
Программа не только охватила значительно больше населенных пунктов, но и обновленные правила смягчили требования к участникам. Например, теперь уже не нужно подтверждать наличие работы в регионе назначения. Это изменение должно облегчить переезд для удаленных работников и других людей, которым не нужно работать в конкретном населенном пункте.
Михайлиду также отметила, что вместо этого заявителям нужно будет арендовать или приобрести жилье в регионе. Программа уже не ограничивается сельскими общинами, но будет охватывать и городские центры.
Расширили и круг лиц, имеющих право на участие. Получить деньги на переезд могут:
- граждане Греции, проживающие в других странах ЕС;
- выпускники высших учебных заведений в определенных регионах, решившие остаться там после окончания учебы;
- домохозяйства, переезжающие в населенные пункты любого размера, в том числе и в города.
10 000 евро выплатят двумя равными частями: первые 5 тысяч выдадут уже после одобрения заявки, чтобы покрыть первоначальные расходы на переезд. А вот остальную сумму выплатят уже после того, как получатель проживет в регионе год на постоянной основе.