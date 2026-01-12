В Германии заговорили о депортации украинцев: кто под угрозой: кто под угрозой
- В Германии проживают более 320 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но их депортация из-за уклонения от мобилизации не является обязательной для страны.
- Депортация возможна только для лиц без действующего вида на жительство, и только по официальному запросу Украины, если против лица открыто уголовное производство.
Вопрос пребывания украинских граждан призывного возраста за рубежом все чаще становится предметом политических дискуссий в странах Европейского Союза. На этом фоне в Германии снова подняли тему возможности депортации украинцев, проживающих в стране с начала полномасштабной войны.
Больше об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос ультраправой партии "Альтернатива для Германии", передает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Что известно о ситуации с украинцами в Германии?
В Германии сейчас проживают более 320 тысяч граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, однако высылать их за уклонение от мобилизации на родине страна не обязана.
Важно! В это количество входят как те, кто прибыл после начала полномасштабной войны, так и граждане Украины, которые жили в стране еще до 2022 года.
Возрастное распределение выглядит так:
- 87 тысяч – мужчины в возрасте от 18 до 24 лет;
- 168 тысяч – от 25 до 45 лет;
- 73 тысячи – от 46 до 60 лет.
Немецкие власти отметили, что не владеют информацией, сколько из этих лиц фактически подлежат военному призыву в Украине.
Что известно о ситуации с украинцами в Германии / Фото Unsplash
Когда возможна депортация?
Отвечая на вопрос ультраправой партии "Альтернатива для Германии" о возможности депортации украинцев, которые якобы уклоняются от службы, Кабинет министров ФРГ отметил: депортация возможна только в отношении лиц, которые не имеют действующего вида на жительство в Германии.
Отдельно указывается, что вопрос может рассматриваться в судебном порядке только в случае официального запроса со стороны Украины, в частности если против конкретного лица открыто уголовное производство.
Что говорит международное право?
- В документе также отмечается на нормах международного и национального законодательства. В частности, соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции 1957 года, экстрадиция не применяется к военным правонарушениям, если они не являются уголовными преступлениями по общему праву.
- Как пишет Gesetze im Internet, статья 7 Закона ФРГ о международной правовой помощи по уголовным делам прямо запрещает экстрадицию без договорных оснований в случаях, когда речь идет исключительно о нарушении воинского долга.
Что известно о сокращении социальных выплат в Германии?
Ранее мы писали, что с 1 апреля 2025 года в Германии изменились правила социальной поддержки для украинцев, которые прибывают после этой даты. Ранее большинство новоприбывших могла рассчитывать на стандартную выплату Bürgergeld в полном размере, что покрывала базовые потребности в:
- жилье;
- питании;
- бытовых расходах.
Отныне эти выплаты уменьшаются. Украинцам, которые прибывают после 1 апреля 2025 года, придется больше полагаться на личные доходы или поддержку семьи. Новые правила также предусматривают обязательное планирование бюджета и поиск работы, ведь государственная помощь теперь ограничена и не покрывает всех предыдущих расходов.