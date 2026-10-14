Украинку депортировали из Польши после поездки "зайцем" в трамвае: что произошло

В Кракове контролеры задержали 36-летнюю украинку, которая ехала в общественном транспорте без билета. А закончилось все тем, что женщину депортировали из Польши.

После того как контролеры проверили женщину и обнаружили, что у нее нет билета, дело дошло до проверки документов. И вот тогда выяснилось, что украинка числится в базе данных как лицо, которому запрещены въезд и пребывание на территории стран-членов ЕС, пишет Onet.

Как украинку депортировали после поездки "зайцем" в Польше?

После проверки документов гражданку Украины задержали, а затем передали пограничникам. Поскольку женщине были запрещены как въезд, так и пребывание на территории Польши, пограничники сразу же начали процедуру депортации.

Также на украинку наложили официальный запрет на въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на 3 года.

Какое наказание грозит за проезд "зайцем" в Польше?

Но даже украинцы, у которых с документами все в порядке, могут столкнуться с неприятными последствиями, если будут ездить в общественном транспорте Польши без билета. Штрафы обычно колеблются от 150 до 200 злотых – то есть примерно 1700–2300 гривен, но точная сумма может варьироваться в зависимости от города и перевозчика.



В Польше предусмотрен штраф за безбилетный проезд / Фото Pexels

Стандартный штраф в Варшаве, например, составляет 266 злотых – примерно 3100 гривен. Но если оплатить его сразу же, в течение 7 дней, он снижается до 166 злотых. А вот просрочка оплаты может привести к тому, что сумма существенно возрастет, ведь к ней добавляются и пеня, и возможные судебные издержки.

Если же нарушитель долго будет игнорировать требование оплатить штраф, то дело может дойти до принудительного взыскания через налоговые органы или передачи долга коллекторам.