Дешевле, чем в других странах: украинка рассказала, что в Германии это стоит копейки

Украинка, переехавшая в Германию, призналась, что цены в этой стране ее весьма удивили. Сразу после приезда она думала, что там все очень дорого, но оказалось, что на некоторые товары цены значительно ниже, чем во многих других странах Европейского Союза.

Украинская блогерша рассказала, что на некоторых товарах в Германии можно существенно сэкономить – главное, знать, где и как их покупать, пишет karinchic.day.

Какие товары в Германии очень дешевые?

Продукты

По словам украинки, в Германии между супермаркетами довольно высокая конкуренция, поэтому многие продукты действительно доступны по местным меркам. Блогерша также советует пользоваться дисконтными картами и ждать акций.

Украинка рассказала о дешевых товарах в Германии: смотрите видео

Бытовая химия

Покупать чистящие средства в Германии может быть дешевле, чем во многих других странах ЕС.

Возможно, вы тоже замечали, что гости из других стран часто покупают в Германии средства для стирки, уборки и другую бытовую химию. Обычно местные бренды бытовой химии стоят гораздо дешевле,

– поделилась девушка.

Образование

Учиться в Германии дешево что в школах, что в университетах. В школах обучение обязательно с 6 до 16 лет и бесплатное. Родителям не нужно ни за что платить, а вот в большинстве государственных университетов также нет платы за обучение – только семестровые сборы.

Плата за обучение в университетах Германии была отменена в 2014 году, пишет Study in Germany. И за семестр придется платить от 100 до 400 евро. Эти деньги покрывают административные услуги, студенческий проездной на общественный транспорт и взносы в студенческий союз.

Но важно учесть, что обучение в университете все же не будет "бесплатным", ведь есть и немало других расходов: