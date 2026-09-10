Украинская блогерша рассказала, что на некоторых товарах в Германии можно существенно сэкономить – главное, знать, где и как их покупать, пишет karinchic.day.

Какие товары в Германии очень дешевые?

Продукты

По словам украинки, в Германии между супермаркетами довольно высокая конкуренция, поэтому многие продукты действительно доступны по местным меркам. Блогерша также советует пользоваться дисконтными картами и ждать акций.

Украинка рассказала о дешевых товарах в Германии: смотрите видео

Бытовая химия

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Покупать чистящие средства в Германии может быть дешевле, чем во многих других странах ЕС.

Возможно, вы тоже замечали, что гости из других стран часто покупают в Германии средства для стирки, уборки и другую бытовую химию. Обычно местные бренды бытовой химии стоят гораздо дешевле,

– поделилась девушка.

Образование

Учиться в Германии дешево что в школах, что в университетах. В школах обучение обязательно с 6 до 16 лет и бесплатное. Родителям не нужно ни за что платить, а вот в большинстве государственных университетов также нет платы за обучение – только семестровые сборы.

Плата за обучение в университетах Германии была отменена в 2014 году, пишет Study in Germany. И за семестр придется платить от 100 до 400 евро. Эти деньги покрывают административные услуги, студенческий проездной на общественный транспорт и взносы в студенческий союз.

Но важно учесть, что обучение в университете все же не будет "бесплатным", ведь есть и немало других расходов: