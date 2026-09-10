Українська блогерка поділилася, що на кількох товарах у Німеччині можна суттєво заощадити – головне знати, де та як їх купувати, пише karinchic.day.

Які товари у Німеччині дуже дешеві?

Продукти

За словами українки, в Німеччині між супермаркетами конкуренція досить суттєва, тож чимало продуктів справді доступні за місцевими мірками. Блогерка радить також користуватися дисконтними картами та чекати акцій.

Українка розповіла про дешеві товари в Німеччині: дивіться відео

Побутова хімія

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Купувати засоби для чищення у Німеччині може бути дешевше, ніж в багатьох інших країнах ЄС.

Можливо, ви теж помічали, що гості з інших країн часто купують у Німеччині пральні засоби, засоби для прибирання та іншу побутову хімію. Зазвичай місцеві марки побутової хімії коштують набагато дешевше,

– поділилася дівчина.

Освіта

Дешево вчитися у Німеччині що в школах, що в університетах. В школах навчання обов'язкове з 6 до 16 років, і безплатне. Батькам не потрібно ні за що платити, а ось у більшості державних університетів також немає оплати – лише семестрові збори.

Плату за навчання в університетах Німеччини скасували 2014 року, пише Study in Germany. І за семестр доведеться платити від 100 до 400 євро. Ці гроші покривають адміністративні послуги, студентський проїзний на громадський транспорт та внески студентської спілки.

Та важливо врахувати, що навчання в університеті все ж не буде "безплатним", адже є й чимало інших витрат: