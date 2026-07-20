В Канаде увеличатся выплаты на детей: сколько будут получать семьи

В Канаде с понедельника увеличатся ежемесячные федеральные выплаты на детей. Максимальная сумма пособия в год составит до 8 157 канадских долларов на каждого ребенка в возрасте до шести лет и до 6 883 долларов на каждого ребенка от 6 до 17 лет.

Повышение коснется 3,6 миллиона канадских семей. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи, количества детей и их возраста. Об этом говорится в сообщении федерального правительства Канады, передает 24 Канал.

Сумма помощи будет зависеть от возраста и количества детей

После повышения максимальная сумма выплат в год составит до 8 157 канадских долларов на каждого ребенка в возрасте до шести лет. На ребенка в возрасте от 6 до 17 лет семьи смогут получить до 6 883 долларов.

По сравнению с предыдущим годом пособие увеличится максимум на 160 долларов на ребенка в возрасте до шести лет и на 135 долларов на ребенка от 6 до 17 лет. Максимальную сумму получат семьи, чей скорректированный чистый годовой доход составляет менее 37 487 канадских долларов.

С понедельника выплаты по программе Canada Child Benefit увеличатся для 3,6 миллиона канадских семей. Увеличенные ежемесячные выплаты помогут покрывать повседневные расходы, в частности на школьные принадлежности, одежду и продукты,

– заявила государственный секретарь Энн Хейни.

Сумма пособия также будет рассчитываться с учетом количества детей и скорректированного чистого дохода семьи за предыдущий год.

Выплаты ежегодно индексируются с учетом инфляции

Выплаты по программе Canada Child Benefit ежегодно индексируются с учетом роста стоимости жизни. Такой механизм действует с 2018 года, а новые суммы применяются с 1 июля, когда начинается очередной платежный период. Он длится до 30 июня следующего года.

Подать заявление на получение пособия должен человек, который в основном ухаживает за ребенком. При совместной опеке каждый из родителей будет получать половину суммы, которая причиталась бы ему при полной опеке.

В сообщении правительства также приводятся ссылки на исследования, согласно которым эти выплаты поддерживают матерей, самостоятельно воспитывающих детей, уменьшают острую нехватку продуктов в малообеспеченных семьях и помогают покрывать расходы на питание, жилье и детскую одежду.

Пособие на детей в Канаде увеличится: смотрите видео