Европу накроют сильные ливни, что затопят дома и дороги: где опасность наибольшая

Синоптики прогнозируют, что уже с 29 сентября по 3 октября сильные ливни охватят весь Пиренейский полуостров и юг Франции. А наиболее опасной ситуация станет в низинных районах.

В ближайшие дни погода в Европе будет неожиданной и разнообразной: в Польше антициклон обеспечит преимущественно сухую погоду, а вот на юго-западе атлантический циклон принесет мощные ливни. Местами количество осадков достигнет 170 литров на квадратный метр, dobrapogoda24.

Что известно о ливнях в Европе?

Наиболее интенсивные дожди уже совсем скоро накроют Пиренейский полуостров от северо-запада Португалии до центральных, восточных и северо-восточных регионов Испании, а также юга и юго-востока Франции. В течение очень короткого периода там может выпасть от 30 до 170 литров осадков.

Основная опасность заключается в том, что подавляющая часть осадков выпадет всего за несколько часов, а отдельные районы могут даже подвергнуться нескольким волнам ливней. И синоптики предупреждают, что в низинах и густо застроенных районах непогода может привести к затоплению домов и улиц.



Ливни могут затронуть густо застроенные районы / Фото Pexels

На юге и юго-востоке Франции из-за ливней также не исключены внезапные паводки. При этом Польшу непогода не затронет: благодаря антициклону в стране не ожидается серьезных осадков, а актуальные прогнозы обещают дожди только с 8 октября – но они будут локальными и кратковременными.

Всего неделю назад синоптики предупреждали об аномальной жаре в Европе – над континентом вновь образовался "тепловой купол", то есть зона высокого давления, удерживавшая теплый воздух над регионом в течение длительного времени. Тогда жара также сильнее всего затронула Пиренейский полуостров: в Португалии и на юге Испании прогнозировали, что к концу недели температура достигнет +35...+38°, а местами приблизится и к +40 градусам.