Найближчими днями погода у Європі буде несподіваною та різною: у Польщі антициклон забезпечить переважно суху погоду, а ось на південному заході атлантичний циклон принесе потужні зливи. Подекуди кількість опадів сягатиме 170 літрів на квадратний метр, dobrapogoda24.

Що відомо про зливи в Європі?

Найбільш інтенсивні дощі вже зовсім скоро накриють Піренейський півострів від північного заходу Португалії до центральних, східних та північно-східних регіонів Іспанії, а також півдня та південного сходу Франції. Протягом дуже короткого періоду там може випасти від 30 до 170 літрів опадів.

Основна небезпека полягає у тому, що переважна кількість дощу випаде всього за кілька годин, а окремі райони можуть навіть зазнати кількох хвиль злив. І синоптики попереджають, що в низинах та густо забудованих районах негода може призвести до затоплення будинків та вулиць.



Зливи можуть зачепити сильно забудовані райони / Фото Pexels

На півдні та південному сході Франції через зливи також не виключені раптові паводки. При цьому Польщу негода не зачепить: завдяки антициклону в країні не очікують серйозних опадів, а актуальні прогнози обіцяють дощі лише з 8 жовтня – але вони будуть локальними та короткочасними.

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Всього тиждень тому синоптики попереджали про аномальну спеку в Європі – над континентом знову утворився "тепловий купол", тобто зона високого тиску, що утримувала тепле повітря над регіоном протягом тривалого часу. Тоді спека також найбільше зачепила Піренейський півострів: у Португалії та південній Іспанії прогнозували, що до кінця тижня температура досягне +35...+38°, а подекуди наблизиться й до +40 градусів.