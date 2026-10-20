Два крана вместо смесителя: откуда взялась эта британская традиция

Два отдельных крана над одной раковиной – одна из деталей, которая до сих пор удивляет многих иностранцев в Великобритании. Из одного может течь почти ледяная вода, из другого – очень горячая, а получить привычную теплую воду одним движением не получается.

Такую особенность можно увидеть и сегодня в старых британских домах, пабах, школах и других заведениях. Украинка Иванна Шуба рассказала об этом в TikTok. 24 Канал объясняет, откуда взялись два крана, почему эта система просуществовала десятилетия и как в целом британцы обогревают свои дома.

Почему воду подавали через разные краны

Причина кроется в старой системе водоснабжения британских домов. Холодная питьевая вода могла поступать непосредственно из магистрали, тогда как для горячей использовали отдельную систему с накопительным баком, который часто устанавливали на чердаке.

Вода из такого резервуара поступала в водонагреватель, а уже оттуда – к крану с горячей водой. Накопительные баки требовали регулярного ухода: старые металлические резервуары могли ржаветь, а состояние самого бака влияло на качество воды.

Британская Drinking Water Inspectorate и сегодня рекомендует для питья и приготовления пищи использовать холодную воду из крана, напрямую подключенного к магистрали. В старых домах таким краном нередко остается именно холодный кран на кухне.

Было и техническое объяснение. Вода из магистрали и накопительной системы могла подаваться под разным давлением, поэтому сантехнику устраивали так, чтобы один поток не попадал обратно в другой. Разделение горячей и холодной воды помогало защитить питьевую сеть от возможного загрязнения.

Как британцы пользовались двумя кранами

Старые раковины не зря имеют пробку для слива. Традиционный способ был прост: слив закрывали, набирали в раковину немного горячей и холодной воды и уже там получали нужную температуру для умывания или мытья рук.

Сегодня так делать необязательно. В современных британских домах широко используются обычные смесители, а более новые системы водоснабжения позволяют подавать горячую и холодную воду с нужным давлением через один кран.

В то же время в старом жилом фонде сантехнику часто не переделывали полностью, поэтому два крана остались. Для кого-то это уже скорее привычная деталь британского быта, хотя изначально у нее было вполне практическое объяснение.

При этом распространенное утверждение, что смесители в Великобритании якобы разрешили только в 1999 году, не совсем верно. Тогда в Англии и Уэльсе вступили в силу новые правила для водопроводных систем, которые, в частности, регулируют защиту питьевой воды от загрязнения и обратного потока. Сами смесители использовались и раньше.

А как британцы отапливают дома

Еще одна бытовая особенность Великобритании – способ отопления. Самой распространенной системой в британских домах остаются котлы: они нагревают воду, которая циркулирует через радиаторы или систему теплого пола.

То есть британское central heating часто означает центральное отопление внутри конкретного дома или квартиры, которым жильцы управляют самостоятельно. Температуру регулируют с помощью комнатного термостата, таймера и клапанов на отдельных радиаторах.

Согласно рекомендациям Energy Saving Trust, термостат обычно советуют устанавливать на самую низкую комфортную температуру – примерно в пределах 18–21 градуса. Это имеет значение и для счетов: отопление и горячая вода составляют более половины энергопотребления типичного британского домохозяйства.

Помимо котлов, в стране используют электрические обогреватели, накопительные электрические системы и тепловые насосы. Последние постепенно становятся все более распространенными, ведь Великобритания стимулирует переход от газовых и нефтяных котлов к системам с меньшими выбросами.

Поэтому старые британские дома могут сочетать в себе элементы из разных эпох: современный котел или термостат – и в то же время два отдельных крана в ванной, оставшиеся от совершенно другой системы водоснабжения.