"Маленький кусочек Украины": елку британского правительства украсила необычная игрушка
- Елку возле офиса британского правительства на Даунинг-стрит украшает жар-птица, изготовленная в Тернополе.
- Это украшение символизирует свет, обновления и животворную силу солнца, а также является напоминанием о стойкости и надежде Украины.
Возле офиса главы британского правительства на Даунинг-стрит уже установили елку, и ее украшает изготовленная в Тернополе жар-птица – особенное изделие украинских мастеров.
Самую верхушку новогодней елки возле британского правительства украшает изделие ручной работы из Украины – жар-птица, сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.
Интересно Экскременты стекают прямо в море: ЕС раскритиковал очень популярный остров в Испании
Что известно о елке возле офиса британского правительства?
Если присмотреться внимательно к недавно установленной елке возле офиса британского правительства, на ее верхушке можно заметить необычное украшение – жар-птицу. Она была изготовлена в Тернополе.
Присмотритесь внимательнее к дереву на Даунинг-стрит, и вы найдете маленький кусочек Украины,
– написали в посольстве.
Жар-птица изготовлена вручную и символизирует свет, обновление и животворную силу солнца. Кроме того, согласно поверьям, перья жар-птица приносит вдохновение, удачу и защиту там, кто его находит.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Также британские дипломаты добавили, что в эти времена темноты "жар-птица на елке Даунинг-стрит является постоянным напоминанием о стойкости, силу и надежду Украины".
Что еще стоит увидеть накануне Нового года?
Накануне праздников точно следует увидеть несколько особых елок в Европе – они считаются самыми красивыми в мире, а некоторые из них даже бьют рекорды по высоте.
Тем временем в Египте для туристов открылась новая достопримечательность – Колоссы Мемнона. Эти гигантские статуи изображают фараона Аменхотепа III.