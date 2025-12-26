"Маленький кусочек Украины": елку британского правительства украсила необычная игрушка

Возле офиса главы британского правительства на Даунинг-стрит уже установили елку, и ее украшает изготовленная в Тернополе жар-птица – особенное изделие украинских мастеров.

Самую верхушку новогодней елки возле британского правительства украшает изделие ручной работы из Украины – жар-птица, сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.

Что известно о елке возле офиса британского правительства?

Если присмотреться внимательно к недавно установленной елке возле офиса британского правительства, на ее верхушке можно заметить необычное украшение – жар-птицу. Она была изготовлена в Тернополе.

Присмотритесь внимательнее к дереву на Даунинг-стрит, и вы найдете маленький кусочек Украины,

– написали в посольстве.

Жар-птица изготовлена вручную и символизирует свет, обновление и животворную силу солнца. Кроме того, согласно поверьям, перья жар-птица приносит вдохновение, удачу и защиту там, кто его находит.

Также британские дипломаты добавили, что в эти времена темноты "жар-птица на елке Даунинг-стрит является постоянным напоминанием о стойкости, силу и надежду Украины".

Что еще стоит увидеть накануне Нового года?