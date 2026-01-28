Шенгенская зона под угрозой: европейцы голосуют за возвращение границ

В странах Европейского Союза стремительно растет недоверие к общей миграционной политике Брюсселя. Новый масштабный опрос показал: подавляющее большинство граждан ЕС требует вернуть национальным правительствам контроль над границами.

Такая позиция ставит под серьезную угрозу будущее Шенгенской зоны – одного из ключевых символов европейской интеграции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией FGS Global.

Что известно об опросе?

Исследование охватило 23 страны Европейского Союза и почти 12 тысяч респондентов. По его результатам, 71% опрошенных убеждены, что государства-члены ЕС должны иметь значительно больше полномочий в вопросах контроля миграции, даже если это будет означать ослабление или пересмотр общих европейских правил.

Рост такого настроения происходит на фоне многолетних споров между странами ЕС относительно:

реформирования миграционной системы,

охраны внешних границ,

распределения ответственности за прием мигрантов.

Формально правила Шенгенской зоны позволяют временное восстановление пограничного контроля только в исключительных случаях – при серьезной угрозе безопасности. Однако на практике ситуация выглядит иначе.

С 2025 года по меньшей мере 12 правительств стран ЕС официально уведомили Европейскую комиссию о введении или продолжении внутреннего пограничного контроля. Восемь из них прямо указали причиной неконтролируемую миграцию. В некоторых случаях проверки на границах продолжаются уже несколько лет подряд, что фактически противоречит духу Шенгенского соглашения.

Почему именно происходит спор?

Одной из ключевых проблем, которая подрывает доверие между странами ЕС, остаются так называемые вторичные перемещения мигрантов. Речь идет о ситуации, когда беженцы или мигранты, прибыв в страны первого въезда – в частности Италии, Греции или Испании – впоследствии беспрепятственно направляются в более богатые государства Северной и Западной Европы.

Именно этот вопрос вызывает наибольшее недовольство среди избирателей и правительств стран, которые считают, что нынешняя система не обеспечивает справедливого распределения ответственности. Поэтому все больше государств демонстрируют готовность действовать самостоятельно, отдавая приоритет внутренней безопасности и общественному давлению.



Какие страны входят в состав ЕС / Фото UNN

