Така позиція ставить під серйозну загрозу майбутнє Шенгенської зони – одного з ключових символів європейської інтеграції. Про це повідомляє Politico з посиланням на результати дослідження, проведеного компанією FGS Global.

Що відомо про опитування?

Дослідження охопило 23 країни Європейського Союзу та майже 12 тисяч респондентів. За його результатами, 71% опитаних переконані, що держави-члени ЄС повинні мати значно більше повноважень у питаннях контролю міграції, навіть якщо це означатиме послаблення або перегляд спільних європейських правил.

Зростання такого настрою відбувається на тлі багаторічних суперечок між країнами ЄС щодо:

реформування міграційної системи,

охорони зовнішніх кордонів,

розподілу відповідальності за прийом мігрантів.

Формально правила Шенгенської зони дозволяють тимчасове відновлення прикордонного контролю лише у виняткових випадках – за серйозної загрози безпеці. Однак на практиці ситуація має інший вигляд.

З 2025 року щонайменше 12 урядів країн ЄС офіційно повідомили Європейську комісію про запровадження або продовження внутрішнього прикордонного контролю. Вісім із них прямо вказали причиною неконтрольовану міграцію. У деяких випадках перевірки на кордонах тривають уже кілька років поспіль, що фактично суперечить духу Шенгенської угоди.

Цікаво! Раніше депутати Європарламенту підтримали резолюцію щодо скасування внутрішніх кордонів для пересування військ та техніки в межах ЄС, що посилить військову мобільність. Це рішення ухвалили на тлі війни Росії проти України, з метою швидкого транскордонного переміщення військ та техніки.

Чому саме відбувається суперечка?

Однією з ключових проблем, яка підриває довіру між країнами ЄС, залишаються так звані вторинні переміщення мігрантів. Йдеться про ситуації, коли біженці або мігранти, прибувши до країн першого в'їзду – зокрема Італії, Греції чи Іспанії – згодом безперешкодно прямують до більш заможних держав Північної та Західної Європи.

Саме це питання викликає найбільше невдоволення серед виборців і урядів країн, які вважають, що нинішня система не забезпечує справедливого розподілу відповідальності. Тож дедалі більше держав демонструють готовність діяти самостійно, віддаючи пріоритет внутрішній безпеці та суспільному тиску.



Які країни входять до складу ЄС / Фото UNN

Раніше ми писали, що Кіпр планує приєднатися до Шенгенської зони у 2026 році, завершивши технічну підготовку до кінця 2025 року. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс підкреслив стратегічне значення цього кроку, а президент Європарламенту Роберта Метсола підтвердила підтримку ЄС.