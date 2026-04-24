Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю для Euronews.

Яку ініціативу запропонувала Естонія?

Міхал наголосив на необхідності зробити цю пропозицію частиною європейської політики.

Більшість російських солдатів – "злочинці" і їх слід назавжди тримати поза межами Шенгенської зони. Ви хочете, щоб ці хлопці були біля вашого будинку? Ні, не хочете,

– наголосив прем'єр.

Уряд Естонії вважає, що посилена мобілізація в Росії спрямована на підтримку війни проти України та поповнення втрат на фронті. Це, своєю чергою, може мати довгострокові наслідки. Зокрема, після завершення бойових дій частина колишніх учасників війни потенційно може становити ризик для безпеки країн ЄС.

За словами Міхала, більшість російських військових – це злочинці, однак в Росії до них ставляться як до героїв.

Прем'єр припустив, що після завершення війни в Україні з цих солдатів формуватимуть нові приватні армії, як наприклад Вагнер II, Вагнер III – вони, каже, діятимуть у Європі, Азії, Африці та на всіх континентах.

Що про цю пропозицію кажуть у ЄС?

Відповідну ініціативу Естонія почала просувати ще на початку 2026 року, шукаючи підтримки у країн-союзниць. Водночас Європейська рада не включила проєкт про заборону в'їзду росіянам до Шенгенської зони до свого березневого саміту.

Лідери країн ЄС доручили Єврокомісії надати "оцінку можливих шляхів вирішення цього питання без шкоди для компетенцій держав-членів у цій сфері". Втім, варто зауважити, що кожна країна індивідуально визначає, кому і на яких умовах видавати в'їзні візи. Водночас Єврокомісія встановлює спільні правила, аби забезпечити узгодженість підходів, оскільки після отримання візи особа може вільно пересуватись в межах Шенгенської зони.

Чи загрожує нині Росія країнам Європи?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 24 квітня заявив, що Росія може напасти на країни Європи впродовж найближчих кількох місяців. Він зауважив, що наразі рахунок йде не на роки.

Водночас він загадав диверсії Росії на території Польщі минулого року. Тоді російське військо випустило близько 20 безпілотників на країну.