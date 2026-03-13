Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Цікаво Санкції під питанням: у ЄС розслідують аномальний експорт до "друзів" Путіна

Що відомо про заклик країн ЄС щодо заборони в'їзду військовим Росії?

Гітанас Науседа розповів, що лідери усіх трьох держав Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії звернулися до президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Усі очільники пояснили свої застереження щодо загрози, яку можуть становити у разі в'їзду до Європи колишні російські вояки.

На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків – це потенційний в’їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів в армії РФ. В’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки усіх країн-членів,

– наголосив президент Литви.

Він зауважив, що через це негайно потрібні рішучі й скоординовані дії, щоб запобігти негативним наслідкам.

Які країни вже почали впроваджувати заборону на в'їзд російських військових?