Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Что известно о призыве стран ЕС о запрете въезда военным России?
Гитанас Науседа рассказал, что лидеры всех трех государств Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Европейского совета Антониу Кошти и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Все руководители объяснили свои предостережения относительно угрозы, которую могут представлять в случае въезда в Европу бывшие российские воины.
По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и ныне действующих военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов,
– подчеркнул президент Литвы.
Он отметил, что из-за этого немедленно нужны решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия.
Какие страны уже начали внедрять запрет на въезд российских военных?
В январе 2026 года Эстония начала продвигать в Европейском Союзе инициативу по запрета въезда в Шенгенскую зону для всех, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях против Украины.
В Таллинне объясняют, что такие бывшие военные могут представлять серьезную угрозу безопасности. По мнению эстонских властей, они способны стать "золотым активом" для российских спецслужб или криминальных структур.
Тем не менее, Эстония на национальном уровне запретила въезд 261 человеку, которые воевали на стороне России против Украины. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что это только начало и призвал другие страны сделать то же самое.
Литва готовится запретить въезд в страну российским военным, которые принимали участие в войне против Украины.