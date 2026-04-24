Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью для Euronews.

Смотрите также Эстония считает заявления о нападении России дезинформацией, – источники

Какую инициативу предложила Эстония?

Михал подчеркнул необходимость сделать это предложение частью европейской политики.

Большинство российских солдат – "преступники" и их следует навсегда держать за пределами Шенгенской зоны. Вы хотите, чтобы эти ребята были возле вашего дома? Нет, не хотите,

– подчеркнул премьер.

Правительство Эстонии считает, что усиленная мобилизация в России направлена на поддержку войны против Украины и пополнение потерь на фронте. Это, свою очередь, может иметь долгосрочные последствия. В частности, после завершения боевых действий часть бывших участников войны потенциально может представлять риск для безопасности стран ЕС.

По словам Михала, большинство российских военных – это преступники, однако в России к ним относятся как к героям.

Премьер предположил, что после завершения войны в Украине из этих солдат будут формировать новые частные армии, как например Вагнер II, Вагнер III – они, говорит, будут действовать в Европе, Азии, Африке и на всех континентах.

Что об этом предложении говорят в ЕС?

Соответствующую инициативу Эстония начала продвигать еще в начале 2026 года, ища поддержки у стран-союзниц. В то же время Европейский совет не включил проект о запрете въезда россиянам в Шенгенскую зону в свой мартовский саммит.

Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии предоставить "оценку возможных путей решения этого вопроса без ущерба для компетенций государств-членов в этой сфере". Впрочем, стоит заметить, что каждая страна индивидуально определяет, кому и на каких условиях выдавать въездные визы. В то же время Еврокомиссия устанавливает общие правила, чтобы обеспечить согласованность подходов, поскольку после получения визы лицо может свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны.

Угрожает ли сейчас Россия странам Европы?

Премьер-министр Польши Дональд Туск 24 апреля заявил, что Россия может напасть на страны Европы в течение ближайших нескольких месяцев. Он отметил, что сейчас счет идет не на годы.

В то же время он вспомнил диверсии России на территории Польши в прошлом году. Тогда российское войско выпустило около 20 беспилотников на страну.