Водночас влада країни повністю усвідомлює, що відбувається по той бік кордону з Росією, і постійно відстежує ситуацію, повідомило джерело 24 Каналу з-поміж офіційних органів Естонії.

Дивіться також Росія готує удар по країнах Балтії? Єврокомісар Кубілюс про нову війну, українські ракети та "Стіну дронів"

Наскільки Естонія готова до російської агресії?

Нещодавні повідомлення в медіа розглядаються в Естонії як дезінформація, зазначило джерело.

Зверніть увагу! Мовиться не про заперечення існування загроз, а про те, що Естонія добре знає свого сусіда, розуміє середовище і наразі не бачить нічого, що свідчило б про безпосередню небезпеку.

Гібридні загрози – це те, з чим Естонія має справу вже тривалий час, особливо з 2007 року, коли вона стала однією з перших країн Європи, що зіткнулися з російськими гібридними атаками. Цей досвід допоміг сформувати сильну й послідовну спроможність реагування, зокрема у сфері протидії дезінформації.

Робота триває і часто залишається непомітною, але включає зміцнення захисту, регулярні пояснення ситуації та спростування наративів, спрямованих на дестабілізацію суспільства, додав співрозмовник.

Щодо ситуації в прикордонному з Росією місті Нарва, де переважна більшість населення є етнічними росіянами, – вона є незмінною від початку повномасштабної війни в Україні.

Те, що відбувається зараз, не вважається новою реальністю на місці, а радше хвилею підвищеної уваги та інформаційного тиску з-за кордону.

Росія зацікавлена у посиленні страху та невизначеності, тоді як Естонія зберігає спокій і не розглядає такі сигнали як доказ нової загрози, додає джерело.

Що відомо про загрозу Естонії?