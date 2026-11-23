Европейская комиссия уже объявила Любляну, столицу Словении, а также Кальвию европейскими столицами туризма 2027 года.

В этом году столица Словении и муниципалитет Майорки были отмечены за свои достижения в развитии "умного" и устойчивого туризма, пишет Euronews.

Какие города были выбраны Европейскими столицами туризма 2027 года?

Любляна в этом году получила свой титул в категории городов с населением более 100 000 жителей, а вот Кальвия – среди городов с населением от 25 000 до 100 тысяч человек. Победителей выбирало европейское жюри после презентаций отобранных направлений в Брюсселе 18 и 19 ноября.

Всего на получение звания подали заявки 83 направления из 24 стран – а в итоге было отобрано 16 мест. В короткий список вошли:

Ольборг – Дания;

Брага – Португалия;

Генуя – Италия;

Конья – Турция;

Львов – Украина;

Зальцбург – Австрия;

София – Болгария.

По данным Европейской комиссии, жюри выбрало Любляну именно благодаря ее "приверженности обмену знаниями, непрерывному обучению и инициативам, ориентированным на жителей". Также город похвалили за высокие показатели в категориях доступного, устойчивого, культурного и цифрового туризма. Кроме того, на 2027 год в Любляне запланирована амбициозная программа мероприятий.

Одобрили Любляну и за подход к управлению данными посетителей: он демонстрирует, как именно туристические направления могут использовать инновации, знания и данные для постоянного обучения и ответственного развития.

А вот в случае с Кальвией на Майорке жюри очень высоко оценило решение города отказаться от массового туризма и перейти к более устойчивому и круглогодичному подходу. Отметили также усилия города по переосмыслению того, как туризм может способствовать долгосрочному экономическому, социальному и экологическому благополучию.