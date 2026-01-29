Выезд украинцев 18 – 22 лет: фиксируют ли в Польше приток рабочей силы

В последние месяцы на польском рынке труда наблюдается умеренный рост интереса к трудоустройству со стороны украинских мужчин в возрасте 18 – 22 лет. В то же время эксперты отмечают: о массовом или аномальном притоке молодой рабочей силы из Украины пока не говорится.

О ситуации на польском рынке труда рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.

Смотрите также Какая средняя зарплата в США и где можно заработать больше всего: свежие данные

Есть ли новая волна трудовых мигрантов?

Как пояснила Галина Кириченко, по данным рекрутинговых компаний, количество обращений от украинцев этой возрастной группы действительно несколько возросло. Однако показатели остаются в пределах сезонных колебаний и не свидетельствуют о формировании новой волны трудовой миграции.

Отдельное внимание привлекла информация о якобы резком росте пересечений границы в январе этого года. Специалисты объясняют эти цифры традиционным сезонным фактором: в конце декабря и в начале января многие украинцы путешествуют между Украиной и странами ЕС из-за рождественско-новогодних праздников – едут домой или возвращаются за границу после праздников.

Именно поэтому статистические "пики" на границе в начале года не являются показателем усиленного выезда молодежи или системного роста миграции. Речь идет скорее о краткосрочных перемещениях, характерных для этого периода. В итоге, польский рынок труда пока не фиксирует массового притока украинцев в возрасте 18 – 22 лет, а заинтересованность молодежи в работе в Польше остается умеренной и прогнозируемой.



Фиксируют ли в Польше приток рабочей силы / Фото Unsplash

Что изменилось в правилах выезда для мужчин 18 – 22 лет?

Украинское правительство обновило порядок пересечения государственной границы, и по новым правилам мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу без общего запрета во время военного положения. Это значит, что для этой возрастной категории сняты ограничения, которые действовали для мужчин призывного возраста во время войны.

Как изменилась оплата труда в Польше?