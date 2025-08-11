Правительство Финляндии обсуждает предложение отмены компенсационных выплат муниципалитетам за интеграцию беженцев и искателей убежища. В случае одобрения этот шаг больше всего повлияет на украинцев со статусом временной защиты.

Предложение по бюджету будет обсуждаться осенью, тогда и сообщат окончательное решение. Какие последствия будет иметь сокращение выплат в Финляндии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yle.fi.

Что предлагает финское правительство?

В своем проекте бюджета на следующий финансовый год министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила полностью отменить компенсацию за интеграцию, которую сейчас государство предоставляет муниципалитетам и социальным центрам. Это финансирование необходимо для покрытия расходов на языковую подготовку, помощь в трудоустройстве, вводные курсы о финском обществе и другие услуги, направленные на помощь новоприбывшим в адаптации.

По плану, отмена выплат позволит сэкономить 317 миллионов евро в течение двух лет,

– говорится в сообщении.

После российского вторжения в 2022 году Финляндия пережила значительный всплеск компенсационных выплат муниципалитетам, которые выросли с примерно 50 – 60 миллионов евро в год до более 150 миллионов евро. Такое резкое увеличение расходов побудило правительство Финляндии изучить стратегии оптимизации бюджета.

Как отмена выплат на интеграцию в Финляндии повлияет на украинцев?

Соня Хямяляйнен, директор департамента иммиграции Министерства занятости и экономики Финляндии, сообщила, что значительное большинство лиц, которые пользуются интеграционными услугами в Финляндии, составляют украинцы. Примерно 46 000 украинцев нашли временную защиту в стране после начала полномасштабной войны.

Министерство занятости и экономики заявило, что в этом году две трети финансирования интеграционных программ направлено на поддержку украинского населения. Более того, прогнозы на следующий год свидетельствуют о том, что эта доля может вырасти до трех четвертей.



Сокращение выплат на интеграцию в Финляндии больше всего ударит по украинцам / Фото Getty Images

В то же время в своем недавнем заявлении Микко Харконен, директор программы "Жизнеспособность" Ассоциации местных и региональных органов власти Финляндии, объясняет, что, несмотря на отмену компенсации, муниципалитеты и в дальнейшем будут нести юридическую ответственность за интеграцию иммигрантов.

Такая ситуация заставит органы местного самоуправления искать альтернативные источники финансирования – повышение налогов или сокращение других статей бюджета. Как следствие, некоторые интеграционные услуги могут быть сокращены, поскольку пока не финансируются в полном объеме.

Между тем Тиина Рахими Ахмади, менеджер интеграционных служб в Турку, выразила свою обеспокоенность относительно потенциальных последствий. Уменьшение помощи может привести к длительной безработице, ухудшение языковых навыков и социальной изоляции этих людей. Такие последствия создают дополнительные проблемы не только для самих иммигрантов, но и для общества в целом.

Предложение по бюджету будет обсуждаться осенью. Окончательное решение примет Парламент.

Финляндия не единственная страна, которая пересматривает условия пребывания для украинцев. Ранее стало известно, что и Германия существенно сократит помощь беженцам из Украины.