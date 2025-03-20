Мировой рейтинг счастья 2025: какая страна в лидерах и на каком месте Украина

Ежегодно определяют самые счастливые страны в мире. И уже восьмой год подряд звание лидера получает Финляндия.

Украина тоже есть в рейтинге, правда, значительно ниже. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на World Happiness Report 2025.

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Самые счастливые страны мира 2025

Мировой отчет о счастье, опубликован 20 марта, освещает уровень благосостояния наций во всем мире. В отчете, подготовленном Центром исследований благосостояния Оксфордского университета в сотрудничестве с Gallup и Сетью решений для устойчивого развития ООН, представлен рейтинг 147 стран мира.

Финляндия снова признана самой счастливой страной мира, восьмой год подряд возглавляя этот престижный рейтинг. Исторически сложилось так, что более века назад страна входила в состав Российской империи, но в XX веке Финляндия успешно защищала себя от многочисленных вторжений со стороны Москвы.

В рейтинге, оценивающем качество жизни, Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды вошли в пятерку лучших стран. Он составлялся исключительно на основе самооценок качества жизни, которые люди дают сами себе.

Соединенные Штаты зафиксировали самый низкий показатель за всю историю, заняв 24-е место в последнем отчете. Между тем Великобритания, которая заняла 23-е место, показала самый низкий средний показатель качества жизни с момента создания отчета в 2017 году.

Согласно недавнему отчету, Украина опустилась на 111-е место в глобальном рейтинге, что является снижением ее предыдущей позиции, которая в 2023 году составляла 105-е место. Это значительное падение по сравнению с 2021 годом, когда страна занимала 98 место до начала войны.



Первые 34 страны в рейтинге счастья / Фото World Happiness Report 2025

К слову, ранее появился рейтинг 10 лучших отелей Европы 2025 года.

Рейтинг счастья: кратко

В оценке глобального качества жизни рейтинги стран составляют на основе среднего трехлетнего показателя качества жизни различных групп населения.

Команда междисциплинарных экспертов, в которую входят специалисты по экономике, психологии и социологии, исследует факторы, способствующие различиям между странами и изменениям во времени. Их анализ рассматривает ряд влиятельных элементов, в частности:

ВВП на душу населения,

ожидаемая продолжительность здоровой жизни,

наличие того, на кого можно положиться,

ощущение свободы,

щедрость,

восприятие коррупции.

На различия между странами влияет целый ряд факторов, а рейтинги отражают лишь ответы, которые люди дают, когда их просят оценить свою жизнь.