Путешествия – это отличный способ провести отпуск, но одна маленькая ошибка при заселении в отель может привести к тому, что все путешествие будет испорчено.

Мало кто хочет из поездки привезти домой надоедливых вредителей и жуков, которые водятся в гостиничных номерах чаще, чем туристам нравится думать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure.

Зачем класть чемодан в ванную в отеле?

После долгого дня в дороге нет ничего лучше, чем наконец добраться до отеля и направиться в номер, чтобы отдохнуть. Но эксперты по путешествиям советуют сразу же положить чемодан в ванну или душевую кабинку гостиничного номера, а уже потом браться за любые другие дела.

И причина заключается не в том, что чемоданы покрыты микробами и следует быть внимательными относительно того, куда вы их кладете – хотя и об этом тоже забывать не стоит. На самом деле причина в том, что чемодан нужно держать подальше от различных тканей – будь-то постельное белье или ковры.

Ведь именно там обычно прячутся постельные клопы – настоящая беда для многих путешественников.

Как защитить багаж от клопов?

Путешествия – это не только отдых, но и немалая доля стресса. Поэтому для того, чтобы избежать значительной его доли, следует проверить номер в отеле на наличие клещей сразу же после того, как переступите порог. Но изолировать чемодан нужно даже раньше.

Каждый раз, когда я регистрируюсь в отеле, я сразу кладу свой багаж или в ванную комнату, или в прихожую, или в любое другое место подальше от кровати, а не на ковер,

– поделилась путешественница Лидия Мансель.

Также эксперт советует оставить на чемодане записку для уборщиков – для того, чтобы сумку не перенесли и оставили в ванной. Учитывайте, что обычно именно ванная – это самая чистая часть гостиничного номера, ведь ее проще всего помыть. Кроме того, там точно не будет нежелательных насекомых.

Кроме того, стоит позаботиться и о том, чтобы правильно упаковать одежду – перед тем, как класть его в чемодан, нужно завернуть его в полиэтиленовые пакеты. А по возвращении домой чемоданы советуют сразу же завернуть в большие пакеты и осмотреть перед тем, как распаковывать, пишет Wirecutter. По багажу перед открытием можно пройтись валиком для удаления ворса – это подскажет, есть ли клопы на ткани.

Что еще нужно знать туристам во время путешествий?