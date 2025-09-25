Подорожі – це чудовий спосіб провести відпустку, та одна маленька помилка під час заселення у готель може призвести до того, що уся мандрівка буде зіпсована.

Мало хто хоче з поїздки привезти додому надокучливих шкідників та жуків, які водяться у готельних номерах частіше, ніж туристам подобається думати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure.

Навіщо класти валізу у ванну в готелі?

Після довгого дня в дорозі немає нічого кращого, ніж нарешті дістатися до готелю та попрямувати до номера, аби відпочити. Та експерти з подорожей радять одразу ж покласти валізу у ванну чи душову кабінку готельного номера, а вже потім братися за будь-які інші справи.

І причина полягає не в тому, що валізи вкриті мікробами і слід бути уважними щодо того, куди ви їх кладете – хоча й про це теж забувати не варто. Насправді причина у тому, що валізу потрібно тримати якомога далі від різних тканин – будь-то постільна білизна чи килими.

Адже саме там зазвичай ховаються постільні клопи – справжня біда для багатьох мандрівників.

Як захистити багаж від клопів?

Подорожі – це не тільки відпочинок, але й чимала частка стресу. Тож для того, аби уникнути значної його частки, слід перевірити номер в готелі на наявність кліщів одразу ж після того, як переступите поріг. Але ізолювати валізу потрібно навіть раніше.

Щоразу, коли я реєструюся в готелі, я одразу кладу свій багаж або у ванну кімнату, або в передпокій, або в будь-яке інше місце подалі від ліжка, а не на килим,

– поділилася мандрівниця Лідія Мансель.

Також експертка радить залишити на валізі записку для прибиральників – для того, аби сумку не перенесли і залишили у ванній. Зважайте, що зазвичай саме ванна – це найчистіша частина готельного номера, адже її найпростіше помити. Окрім того, там точно не буде небажаних комах.

Окрім того, варто подбати і про те, аби правильно упакувати одяг – перед тим, як класти його у валізу, потрібно загорнути його у поліетиленові пакети. А після повернення додому валізи радять одразу ж загорнути у великі пакети та оглянути перед тим, як розпаковувати, пише Wirecutter. По багажу перед відкриттям можна пройтися валиком для видалення ворсу – це підкаже, чи є клопи на тканині.

