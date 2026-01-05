Этот потрясающий средиземноморский остров самое теплое место в Европе

В Средиземном море существует остров, где даже в феврале температура не падает ниже, чем до 15 градусов.

Многие переносят свои отпуска на зиму – ведь этот период не такой нагруженный, и есть возможность поехать в популярные места без толп туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где в Европе жарче всего зимой?

Если вы мечтаете о зимнем отдыхе, но не хотите кататься на лыжах или наслаждаться заснеженными европейскими улочками, не беда. К счастью, существует один средиземноморский остров, считающийся самым жарким местом Европы – среднегодовая температура там составляет аж 22,3 градуса.

Он расположен дальше на юг, чем африканские столицы Алжира и Туниса, и температура в августе там регулярно держится на отметке 27 градусов, а в феврале колеблется около 15 градусов тепла. Но если одного лишь климата недостаточно, чтобы посетить невероятную Мальту, она может предложить еще немало преимуществ.

Кстати, для тепла зимой можно также поехать в Алгарве в Португалии (14 градусов) или в Сицилию в Италии, пишет Lonely Planet.

Зачем ехать на Мальту?

Историческая столица острова Валлетта признана памятником ЮНЕСКО и считается "одной из самых концентрированных исторических зон в мире". Туристы там могут бродить по извилистым улочкам города и на маленьком пространстве открыть для себя 320 достопримечательностей!

Среди самых выдающихся – собор Святого Иоанна, известный картинами Караваджо и невероятными роскошными интерьерами, а также панорамные Верхние сады с видом на Большую гавань. Смогут найти занятие для себя в Мальте и любители развлечений – ведь остров наполнен барами, ресторанами и развлечениями, которые преимущественно сосредоточены у набережных.



В Валлетте есть немало интересных мест / Фото Pexels

Еще одно невероятное преимущество Мальты для путешествий – все расположено в пешей доступности.

Другой плюс, о котором многие туристы даже не задумываются, пока не попадут на остров – это кухня. Мальтийская кулинария – это невероятное сочетание европейских и арабских влияний. Здесь можно попробовать и жареные во фритюре пирожные с финиками, и соленые блюда, например вяленые баклажаны, фаршированные мятой, чесноком и мясом, называемые брюнгель мимли.

Сначала Валлетта строилась как крепость, а это значит, что значительная часть истории города скрыта под землей. И эта история может легко открыться туристам, ведь можно прогуляться историческими тоннелями и грозными оборонительными стенами города.

