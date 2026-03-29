Туристов больше, чем местных: этот неожиданный город в Европе посещает больше всего людей

Несколько европейских направлений с каждым годом набирают все больше популярности –и в этом году крупнейшим туристическим центром континента неожиданно стал не Париж.

Невероятный город в Хорватии в этом году уже получил статус самого туристического направления в Европе – количество посетителей здесь в разы превышает количество местного населения, пишет Express.

Интересно 29 марта перевели часы: одинаковый ли час в Украине и Польше сейчас

Куда едет больше всего туристов в Европе?

Дубровник, невероятный курорт в Хорватии, привлекает в разы больше туристов, чем любой другой город в Европе. И местные жители уже начинают замечать влияние этого чрезмерного туризма: только в прошлом году город принял около 6,5 миллионов путешественников – и это при том, что там проживает всего 40 000 человек.

Это значит, что на каждую сотню местных приходится 16 250 туристов.

Дубровник известен прежде всего своей невероятно сохранившейся средневековой архитектурой, а также невероятными видами Адриатики – и туристы, побывавшие здесь один раз, стремятся возвращаться снова и снова. Еще большую популярность городу принесло то, что его использовали для съемок "Игры престолов".

Поэтому если вы хотите посетить Дубровник и прогуляться по улочкам, ставших прототипом Королевской Гавани из известного сериала, ждать пика сезона точно не стоит: Старый город будет переполнен, и опыт путешествия может быть испорчен.

Вот какие города также привлекают невероятное количество туристов ежегодно, пишет DW:

Париж, Франция;

Лондон, Великобритания;

Стамбул, Турция;

Барселона, Испания.

