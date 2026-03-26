Для того, чтобы исправить ситуацию с количеством населения в нескольких регионах, Испания готова финансово стимулировать людей, что решатся на переезд. И всего за 2 года жизни в отдаленном поселке, где почти не осталось людей, можно получить 15 000 евро, пишет Express.

Интересно Определили лучшие города Польши для жизни: кто неожиданно оказался в конце списка

Куда надо переехать в Испании, чтобы получить деньги?

Новая инициатива от испанского правительства направлена на восстановление населения сельских районов, ведь оно стремительно сокращается из-за поисков работы молодежью. Это приводит к тому, что в городках остаются только старшие жители.

Ищете смены обстановки? Испания имеет для вас безумное предложение! В 2026 году Испания будет платить вам за переезд в пустую деревню,

– написали в Madrid explore.

Это уже не первая программа переселения в Испании, и на этот раз правительство сосредоточилось на регионе Амброза. Многие в комментариях уже откликнулись на предложение – ведь регион славится невероятным теплым климатом и очень солнечной погодой.

Кроме того, сельская местность предлагает и значительно более доступные цены на аренду: трехкомнатные апартаменты там можно арендовать всего за 690 евро в месяц. При этом всего за 2 года жизни в деревне можно получить 15 000 евро. Регион готов принимать цифровых кочевников из разных стран.

К слову, Испания – это не единственная страна, что с помощью финансовых стимулов возрождает населенные пункты. Итальянский остров Сардиния также предлагает гранты на 15 000 евро для тех, кто желает переехать в села с населением меньше, чем 3000 человек. Похожая программа есть и в Тоскане, и в Альбинен в Швейцарии.

Что еще следует знать украинцам за рубежом?