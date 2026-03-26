Для того, аби виправити ситуацію з кількістю населення у кількох регіонах, Іспанія готова фінансово стимулювати людей, що наважаться на переїзд. І всього за 2 роки життя у віддаленому селищі, де майже не лишилося людей, можна отримати 15 000 євро, пише Express.

Куди треба переїхати в Іспанії, щоб отримати гроші?

Нова ініціатива від іспанського уряду спрямована на відновлення населення сільських районів, адже воно стрімко скорочується через пошуки роботи молоддю. Це призводить до того, що у містечках залишаються лише старші жителі.

Шукаєте зміни обстановки? Іспанія має для вас шалену пропозицію! У 2026 році Іспанія платитиме вам за переїзд до порожнього села,

– написали у Madrid explore.

Це вже не перша програма переселення в Іспанії, і цього разу уряд зосередився на регіоні Амброза. Чимало людей у коментарях вже відгукнулися на пропозицію – адже регіон славиться неймовірним теплим кліматом та дуже сонячною погодою.

Окрім того, сільська місцевість пропонує і значно доступніші ціни на оренду: трикімнатні апартаменти там можна орендувати всього за 690 євро на місяць. При цьому всього за 2 роки життя в селі можна отримати 15 000 євро. Регіон готовий приймати цифрових кочівників з різних країн.

До слова, Іспанія – це не єдина країна, що за допомогою фінансових стимулів відроджує населені пункти. Італійський острів Сардинія також пропонує гранти на 15 000 євро для тих, хто бажає переїхати до сіл з населенням меншим, ніж 3000 людей. Схожа програма є й у Тоскані, і в Альбінені у Швейцарії.

