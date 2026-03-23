Вже за кілька тижнів великі аеропорти в Іспанії можуть працювати з серйозними перебоями через страйки. Вийдуть на них працівники, що відповідають за обробку багажу, розворот літаків, їхню посадку та інші важливі наземні послуги, пише Euronews.

Чому в іспанських аеропортах відбудуться страйки?

Наземний персонал аеропортів у країні планує страйк саме на час подорожей на Великдень – і цей період вважається дуже напруженим. До страйків закликали кілька іспанських профспілок після суперечок щодо заробітної плати та умов праці.

Приєднаються до нього 12 аеропортів у Іспанії – страйк розпочнеться вже у п'ятницю, 27 березня, та триватиме у понеділок, середу та п'ятницю у три часові інтервали: 5:00 до 7:00, з 11:00 до 17:00 та з 22:00 до півночі, пише The Sun.

Також на страйки вийде інший персонал аеропортів – це станеться 28 – 29 березня та 2 – 6 квітня. Якщо угоди не вдасться досягнути, страйки можуть продовжуватися на періодичній основі аж до кінця 2026 року.

Ось в яких аеропортах мандрівникам варто очікувати затримок:

Мадрид-Барахас;

Малага-Коста-дель-Соль;

Аліканте-Ельче;

Пальма-де-Майорка;

Барселона-Ель-Прат;

Гран-Канарія;

Тенерифе-Південний та Північний;

Лансароте;

Валенсія;

Ібіца;

Більбао.

Що ще потрібно знати мандрівникам?