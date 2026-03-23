Уже через несколько недель крупные аэропорты в Испании могут работать с серьезными перебоями из-за забастовок. Выйдут на них работники, отвечающие за обработку багажа, разворот самолётов, их посадку и другие важные наземные услуги, пишет Euronews.

Почему в испанских аэропортах состоятся забастовки?

Наземный персонал аэропортов в стране планирует забастовку именно на время путешествий на Пасху – и этот период считается очень напряженным. К забастовкам призвали несколько испанских профсоюзов после споров относительно заработной платы и условий труда.

Присоединятся к нему 12 аэропортов в Испании – забастовка начнется уже в пятницу, 27 марта, и продлится в понедельник, среду и пятницу в три временных интервала: 5:00 до 7:00, с 11:00 до 17:00 и с 22:00 до полуночи, пишет The Sun.

Также на забастовки выйдет другой персонал аэропортов – это произойдет 28 – 29 марта и 2 – 6 апреля. Если соглашения не удастся достичь, забастовки могут продолжаться на периодической основе вплоть до конца 2026 года.

Вот в каких аэропортах путешественникам стоит ожидать задержек:

Мадрид-Барахас;

Малага-Коста-дель-Соль;

Аликанте-Эльче;

Пальма-де-Майорка;

Барселона-Эль-Прат;

Гран-Канария;

Тенерифе-Южный и Северный;

Лансароте;

Валенсия;

Ибица;

Бильбао.

Что еще нужно знать путешественникам?