В большинстве стран Европы мероприятия будут проходить в период с 16 по 23 мая 2026 года, передает In Poland.

Что такое Ночь музеев?

Европейская Ночь музеев была основана в 2005 году при поддержке Министерства культуры Франции. Сейчас акция проходит под патронатом ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев (ICOM). Главная идея – сделать музеи доступными для широкой аудитории и показать культурные пространства в необычном формате:

после захода солнца,

с особой атмосферой,

световыми инсталляциями,

ночными экскурсиями.

В 2026 году организаторы обещают бесплатный вход в большинство музеев, а также ночные выставки, тематические экскурсии, концерты и DJ-сеты. Именно в этот день к событию присоединятся более 3 тысяч музеев по всей Европе.

Где будут проходить самые интересные события?

Франция: главный центр европейской Ночи музеев

Как отметили на сайте Министерства культуры Франции, страна традиционно остается основной страной проведения European Night of Museums. В 2026 году только во Франции участие в акции примут более тысячи музеев.

Важно! Официальная дата – 23 мая 2026 года.

Особенно масштабные программы готовят в Париже:

Музей д'Орсе,

Музей Лувр,

Центр Помпиду,

Музей Карнавале.

Посетителям обещают ночные туры, концерты, художественные перформансы и специальные маршруты по историческим кварталам Парижа.



Лувр ночью / Фото Pexels

Германия: музеи Берлина будут работать до утра

В Германии самым известным форматом остается Long Night of Museums в Берлине. В 2026 году событие состоится 29 августа, однако майские музейные акции также будут проходить во многих городах страны. В Берлине участие примут около 75 музеев и выставочных пространств, среди которых:

Музейный остров,

Еврейский музей в Берлине,

Форум Гумбольдта,

Музей естествознания в Берлине.

Для гостей готовят ночные автобусные маршруты между музеями, концерты, лекции, а также специальные англоязычные экскурсии для туристов.



Музейный остров – целый музейный комплекс в Берлине / Фото Pexels

Италия: ночные экскурсии в древних дворцах и археологических музеях

В Италии Ночь музеев традиционно проходит в Риме, Флоренции, Милане и Неаполе. Часть музеев работает до полуночи или даже до утра. Особенно популярными остаются:

Музеи Ватикана,

Галерея Уффици,

Капитолийские музеи.

Итальянские музеи делают ставку на атмосферные экскурсии по историческим зданиям, живую музыку и световые шоу во внутренних двориках.



Музей Ватикана также участвует в Ночи музеев / Фото Pexels

Польша: музеи, замки и даже правительственные здания

В Польше Ночь музеев (Noc Muzeów) является одним из самых популярных культурных событий года. В Варшаве открываются не только музеи, но и исторические дворцы, театры и галереи современного искусства. Среди самых известных локаций:

Музей истории польских евреев POLIN,

Королевский замок в Варшаве,

Центр науки имени Коперника.

Большинство локаций работают бесплатно, но популярные музеи могут собирать огромные очереди.

Почему Ночь музеев становится все более популярной?

Организаторы отмечают, что после пандемии интерес к культурным событиям в Европе значительно вырос. Люди все чаще ищут не просто экскурсии, а полноценный эмоциональный опыт. Именно поэтому современная Ночь музеев – это уже не только "бесплатный музей", а масштабный культурный фестиваль.

Ранее мы писали, что украинка переночевала в Natural History Museum в Лондоне в рамках события "Dino Snores for Grown Ups", билеты на которую можно приобрести на сайте музея.