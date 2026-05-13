В большинстве стран Европы мероприятия будут проходить в период с 16 по 23 мая 2026 года, передает In Poland.
Что такое Ночь музеев?
Европейская Ночь музеев была основана в 2005 году при поддержке Министерства культуры Франции. Сейчас акция проходит под патронатом ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев (ICOM). Главная идея – сделать музеи доступными для широкой аудитории и показать культурные пространства в необычном формате:
- после захода солнца,
- с особой атмосферой,
- световыми инсталляциями,
- ночными экскурсиями.
В 2026 году организаторы обещают бесплатный вход в большинство музеев, а также ночные выставки, тематические экскурсии, концерты и DJ-сеты. Именно в этот день к событию присоединятся более 3 тысяч музеев по всей Европе.
Где будут проходить самые интересные события?
- Франция: главный центр европейской Ночи музеев
Как отметили на сайте Министерства культуры Франции, страна традиционно остается основной страной проведения European Night of Museums. В 2026 году только во Франции участие в акции примут более тысячи музеев.
Важно! Официальная дата – 23 мая 2026 года.
Особенно масштабные программы готовят в Париже:
- Музей д'Орсе,
- Музей Лувр,
- Центр Помпиду,
- Музей Карнавале.
Посетителям обещают ночные туры, концерты, художественные перформансы и специальные маршруты по историческим кварталам Парижа.
Лувр ночью / Фото Pexels
- Германия: музеи Берлина будут работать до утра
В Германии самым известным форматом остается Long Night of Museums в Берлине. В 2026 году событие состоится 29 августа, однако майские музейные акции также будут проходить во многих городах страны. В Берлине участие примут около 75 музеев и выставочных пространств, среди которых:
- Музейный остров,
- Еврейский музей в Берлине,
- Форум Гумбольдта,
- Музей естествознания в Берлине.
Для гостей готовят ночные автобусные маршруты между музеями, концерты, лекции, а также специальные англоязычные экскурсии для туристов.
Музейный остров – целый музейный комплекс в Берлине / Фото Pexels
- Италия: ночные экскурсии в древних дворцах и археологических музеях
В Италии Ночь музеев традиционно проходит в Риме, Флоренции, Милане и Неаполе. Часть музеев работает до полуночи или даже до утра. Особенно популярными остаются:
- Музеи Ватикана,
- Галерея Уффици,
- Капитолийские музеи.
Итальянские музеи делают ставку на атмосферные экскурсии по историческим зданиям, живую музыку и световые шоу во внутренних двориках.
Музей Ватикана также участвует в Ночи музеев / Фото Pexels
- Польша: музеи, замки и даже правительственные здания
В Польше Ночь музеев (Noc Muzeów) является одним из самых популярных культурных событий года. В Варшаве открываются не только музеи, но и исторические дворцы, театры и галереи современного искусства. Среди самых известных локаций:
- Музей истории польских евреев POLIN,
- Королевский замок в Варшаве,
- Центр науки имени Коперника.
Большинство локаций работают бесплатно, но популярные музеи могут собирать огромные очереди.
Почему Ночь музеев становится все более популярной?
Организаторы отмечают, что после пандемии интерес к культурным событиям в Европе значительно вырос. Люди все чаще ищут не просто экскурсии, а полноценный эмоциональный опыт. Именно поэтому современная Ночь музеев – это уже не только "бесплатный музей", а масштабный культурный фестиваль.
