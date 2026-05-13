У більшості країн Європи заходи проходитимуть у період із 16 по 23 травня 2026 року, передає In Poland.
Що таке Ніч музеїв?
Європейська Ніч музеїв була започаткована у 2005 році за підтримки Міністерства культури Франції. Зараз акція проходить під патронатом ЮНЕСКО, Ради Європи та Міжнародної ради музеїв (ICOM). Головна ідея – зробити музеї доступнішими для широкої аудиторії та показати культурні простори у незвичному форматі:
- після заходу сонця,
- з особливою атмосферою,
- світловими інсталяціями,
- нічними екскурсіями.
У 2026 році організатори обіцяють безкоштовний вхід до більшості музеїв, а також нічні виставки, тематичні екскурсії, концерти та DJ-сети. Саме цього дня до події долучаться понад 3 тисячі музеїв по всій Європі.
Де проходитимуть найцікавіші події?
- Франція: головний центр європейської Ночі музеїв
Як зазначили на сайті Міністерства культури Франції, країна традиційно залишається основною країною проведення European Night of Museums. У 2026 році лише у Франції участь в акції візьмуть понад тисяча музеїв.
Важливо! Офіційна дата – 23 травня 2026 року.
Особливо масштабні програми готують у Парижі:
- Музей д'Орсе,
- Музей Лувр,
- Центр Помпіду,
- Музей Карнавале.
Відвідувачам обіцяють нічні тури, концерти, мистецькі перформанси та спеціальні маршрути історичними кварталами Парижа.
Лувр вночі / Фото Pexels
- Німеччина: музеї Берліна працюватимуть до ранку
У Німеччині найвідомішим форматом залишається Long Night of Museums у Берліні. У 2026 році подія відбудеться 29 серпня, однак травневі музейні акції також проходитимуть у багатьох містах країни. У Берліні участь візьмуть близько 75 музеїв та виставкових просторів, серед яких:
- Музейний острів,
- Єврейський музей у Берліні,
- Форум Гумбольдта,
- Музей природознавства в Берліні.
Для гостей готують нічні автобусні маршрути між музеями, концерти, лекції, а також спеціальні англомовні екскурсії для туристів.
Музейний острів – цілий музейний комплекс у Берліні / Фото Pexels
- Італія: нічні екскурсії у стародавніх палацах та археологічних музеях
В Італії Ніч музеїв традиційно проходить у Римі, Флоренції, Мілані та Неаполі. Частина музеїв працює до опівночі або навіть до ранку. Особливо популярними залишаються:
- Музеї Ватикану,
- Галерея Уффіці,
- Капітолійські музеї.
Італійські музеї роблять ставку на атмосферні екскурсії історичними будівлями, живу музику та світлові шоу у внутрішніх двориках.
Музей Ватикану також бере участь у Ночі музеїв / Фото Pexels
- Польща: музеї, замки та навіть урядові будівлі
У Польщі Ніч музеїв (Noc Muzeów) є однією з найпопулярніших культурних подій року. У Варшаві відкриваються не лише музеї, а й історичні палаци, театри та галереї сучасного мистецтва. Серед найвідоміших локацій:
- Музей історії польських євреїв POLIN,
- Королівський замок у Варшаві,
- Центр науки імені Коперника.
Більшість локацій працюють безкоштовно, але популярні музеї можуть збирати величезні черги.
Чому Ніч музеїв стає дедалі популярнішою?
Організатори зазначають, що після пандемії інтерес до культурних подій у Європі значно зріс. Люди дедалі частіше шукають не просто екскурсії, а повноцінний емоційний досвід. Саме тому сучасна Ніч музеїв – це вже не лише "безкоштовний музей", а масштабний культурний фестиваль.
