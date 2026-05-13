У більшості країн Європи заходи проходитимуть у період із 16 по 23 травня 2026 року, передає In Poland.

Дивіться також "Або оплачуй, або на вихід": Ryanair суворо штрафує за одну поширену помилку

Що таке Ніч музеїв?

Європейська Ніч музеїв була започаткована у 2005 році за підтримки Міністерства культури Франції. Зараз акція проходить під патронатом ЮНЕСКО, Ради Європи та Міжнародної ради музеїв (ICOM). Головна ідея – зробити музеї доступнішими для широкої аудиторії та показати культурні простори у незвичному форматі:

після заходу сонця,

з особливою атмосферою,

світловими інсталяціями,

нічними екскурсіями.

У 2026 році організатори обіцяють безкоштовний вхід до більшості музеїв, а також нічні виставки, тематичні екскурсії, концерти та DJ-сети. Саме цього дня до події долучаться понад 3 тисячі музеїв по всій Європі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Де проходитимуть найцікавіші події?

Франція: головний центр європейської Ночі музеїв

Як зазначили на сайті Міністерства культури Франції, країна традиційно залишається основною країною проведення European Night of Museums. У 2026 році лише у Франції участь в акції візьмуть понад тисяча музеїв.

Важливо! Офіційна дата – 23 травня 2026 року.

Особливо масштабні програми готують у Парижі:

Музей д'Орсе,

Музей Лувр,

Центр Помпіду,

Музей Карнавале.

Відвідувачам обіцяють нічні тури, концерти, мистецькі перформанси та спеціальні маршрути історичними кварталами Парижа.



Лувр вночі / Фото Pexels

Німеччина: музеї Берліна працюватимуть до ранку

У Німеччині найвідомішим форматом залишається Long Night of Museums у Берліні. У 2026 році подія відбудеться 29 серпня, однак травневі музейні акції також проходитимуть у багатьох містах країни. У Берліні участь візьмуть близько 75 музеїв та виставкових просторів, серед яких:

Музейний острів,

Єврейський музей у Берліні,

Форум Гумбольдта,

Музей природознавства в Берліні.

Для гостей готують нічні автобусні маршрути між музеями, концерти, лекції, а також спеціальні англомовні екскурсії для туристів.



Музейний острів – цілий музейний комплекс у Берліні / Фото Pexels

Італія: нічні екскурсії у стародавніх палацах та археологічних музеях

В Італії Ніч музеїв традиційно проходить у Римі, Флоренції, Мілані та Неаполі. Частина музеїв працює до опівночі або навіть до ранку. Особливо популярними залишаються:

Музеї Ватикану,

Галерея Уффіці,

Капітолійські музеї.

Італійські музеї роблять ставку на атмосферні екскурсії історичними будівлями, живу музику та світлові шоу у внутрішніх двориках.



Музей Ватикану також бере участь у Ночі музеїв / Фото Pexels

Польща: музеї, замки та навіть урядові будівлі

У Польщі Ніч музеїв (Noc Muzeów) є однією з найпопулярніших культурних подій року. У Варшаві відкриваються не лише музеї, а й історичні палаци, театри та галереї сучасного мистецтва. Серед найвідоміших локацій:

Музей історії польських євреїв POLIN,

Королівський замок у Варшаві,

Центр науки імені Коперника.

Більшість локацій працюють безкоштовно, але популярні музеї можуть збирати величезні черги.

Чому Ніч музеїв стає дедалі популярнішою?

Організатори зазначають, що після пандемії інтерес до культурних подій у Європі значно зріс. Люди дедалі частіше шукають не просто екскурсії, а повноцінний емоційний досвід. Саме тому сучасна Ніч музеїв – це вже не лише "безкоштовний музей", а масштабний культурний фестиваль.

Раніше ми писали, що українка переночувала у Natural History Museum у Лондоні у межах події "Dino Snores for Grown Ups", квитки на яку можна придбати на сайті музею.