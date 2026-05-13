Лоукост авіакомпанія Ryanair надзвичайно популярна у Європі – але окрім низьких цін вона відома також і дуже суворими правилами щодо багажу. Якщо він перевищуватиме дозволені розміри принаймні на сантиметр – доведеться заплатити досить серйозний штраф, пише The Times.

Чому працівники Ryanair отримуватимуть підвищені бонуси?

Керівник авіакомпанії Ryanair планує збільшити винагороди, що виплачуються працівникам, коли ті знаходять негабаритний багаж. Коли бонус лише запроваджували, він становив 1,50 євро за кожну виявлену валізу, але у листопаді 2025 року він зріс до 2,50 євро. Наразі Ryanair планує підняти його знову – до 3,50 євро.

Що незвично, Майкл О'Лірі заявив, що з підвищенням бонусу для працівників кількість виявлених сумок навпаки падає.

Кількість негабаритних сумок падає з, я не знаю, з 0,0001% до 0,00001,

– поділився він.

Він також підкреслив, що пасажири мають чітко запам'ятати: не варто з'являтися на посаду з сумкою, що більша за дозволений розмір – інакше доведеться заплатити додатково, пише Express.



Ручна поклажа має обмеження за розмірами / Фото Pexels

Важливо! Наразі штраф за навіть зовсім трохи більшу сумку за дозволену становить 75 євро. Їх доведеться заплатити, якщо ви все ж хочете пронести свою ручну поклажу на борт.

Які дозволені розміри сумок Ryanair?

Коли ви купуєте стандартний квиток Ryanair, то маєте право взяти з собою одну невелику сумку, що обов'язково має поміщатися під сидінням. Відтак, її максимальні розміри не можуть бути більшими, ніж 40 x 30 x 20 сантиметрів.

Якщо ж потрібно везти більший багаж, можна придбати додаткову ручну поклажу, або ж зареєстрований багаж – він може бути вагою 10, 20 чи 23 кілограми, пише Ryanair.

Що ще варто знати пасажирам лоукосту?

Для того, аби не втрапити у халепу, за розміром сумки слід справді стежити уважно – але якщо речей багато, можна вдатися до кількох лайфхаків.

Пакуйте менше одягу, а більше вдягайте на себе . Після польоту речі можна буде перекласти назад у сумку.

Згортайте усе у рулони – так одяг займає найменше місця.

Обирайте сумку без коліщаток – колеса займають дорогоцінне місце у ящику для вимірювання розмірів.

Кілька українок, що нещодавно літали з Ryanair з Кракова, поділилися, що саме в аеропорту цього міста до них особливо прискіпувалися – і багатьом людям довелося заплатити додатковий збір.