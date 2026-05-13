Лоукост авиакомпания Ryanair чрезвычайно популярна в Европе – но кроме низких цен она известна также и очень строгими правилами относительно багажа. Если он будет превышать разрешенные размеры хотя бы на сантиметр – придется заплатить достаточно серьезный штраф, пишет The Times.

Руководитель авиакомпании Ryanair планирует увеличить вознаграждения, выплачиваемые работникам, когда те находят негабаритный багаж. Когда бонус только вводили, он составлял 1,50 евро за каждый обнаруженный чемодан, но в ноябре 2025 года он вырос до 2,50 евро. Сейчас Ryanair планирует поднять его снова – до 3,50 евро.

Что необычно, Майкл О'Лири заявил, что с повышением бонуса для работников количество обнаруженных сумок наоборот падает.

Количество негабаритных сумок падает с, я не знаю, с 0,0001% до 0,00001,

– поделился он.

Он также подчеркнул, что пассажиры должны четко запомнить: не стоит появляться на должность с сумкой, что больше разрешенного размера – иначе придется заплатить дополнительно, пишет Express.



Ручная кладь имеет ограничения по размерам

Важно! Сейчас штраф за даже совсем немного большую сумку за разрешенную составляет 75 евро. Их придется заплатить, если вы все же хотите пронести свою ручную кладь на борт.

Какие разрешенные размеры сумок Ryanair?

Когда вы покупаете стандартный билет Ryanair, то имеете право взять с собой одну небольшую сумку, что обязательно должно помещаться под сиденьем. Поэтому, ее максимальные размеры не могут быть больше, чем 40 x 30 x 20 сантиметров.

Если же нужно везти больший багаж, можно приобрести дополнительную ручную кладь, или зарегистрированный багаж – он может быть весом 10, 20 или 23 килограмма, пишет Ryanair.

Что еще стоит знать пассажирам лоукоста?

Для того, чтобы не попасть в беду, за размером сумки следует действительно следить внимательно – но если вещей много, можно прибегнуть к нескольким лайфхакам.

Пакуйте меньше одежды, а больше надевайте на себя . После полета вещи можно будет переложить обратно в сумку.

Сворачивайте все в рулоны – так одежда занимает меньше всего места.

Выбирайте сумку без колесиков – колеса занимают драгоценное место в ящике для измерения размеров.

Несколько украинок, недавно летали с Ryanair из Кракова, поделились, что именно в аэропорту этого города к ним особенно придирались – и многим людям пришлось заплатить дополнительный сбор.