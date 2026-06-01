Где в Европе за обычную воду в ресторане придется заплатить: список стран

Украинцы привыкли, что за воду в ресторане доплачивать не придется – ее часто приносят, как только гости садятся за стол. Впрочем, это правило действует далеко не во всей Европе.

Стакан обычной воды из-под крана кажется мелочью, за которую точно не будут брать дополнительные деньги в ресторане. Впрочем, недавно Кассационный суд в Италии принял решение, что рестораны и гостиницы не обязаны снабжать клиентов водой бесплатно, пишет Euronews.

Должны ли в Европе давать воду в ресторанах бесплатно?

Большую часть Европы уже охватила летняя жара – и поэтому ситуация с водой в заведениях становится все более насущной. Впрочем, бесплатный доступ к питьевой воде дается далеко не везде. Например, 29 апреля Кассационный суд Италии постановил, что пятизвездочный отель в Доломитовых Альпах действовал абсолютно законно, когда отказался предоставить гостям стакан воды из-под крана по просьбе.

Этот случай произошел еще на рождественские праздники 2019 года, когда клиентка приобрела пакет стоимостью более 5700 евро с полупансионом и пунктом "напитки не включены". И напитки, очевидно, предусматривали также и обычную воду, поэтому женщину просили доплачивать по 7 евро за бутылочную воду.



За стакан воды в Италии придется доплатить / Фото Pexels

Судебные иски гостьи отеля не дали ожидаемого результата. Наоборот, на законодательном уровне суд в Италии признал, что заведения не обязаны предоставлять воду из-под крана. Очень похожая ситуация также и в Германии, Бельгии и Нидерландах. Там заведения не имеют никаких юридических обязательств по воде – она является обычным продуктом, и часто к столу ее подают по ценам, выше других безалкогольных напитков или даже пива.

Зато в странах Пиренейского полуострова законы о правах потребителей достаточно четкие: в Испании все заведения общественного питания должны предлагать водопроводную воду для питья.

Похожие законы есть и в Португалии – там запрещено взимать дополнительную плату за графин воды из-под крана. Так же обязаны включать бутылку воды в чек бесплатно включать и во Франции – но при условии, что клиент закажет полный обед.

А в Британии все заведения, продающие алкоголь, обязаны также бесплатно давать воду, если об этом попросит клиент.